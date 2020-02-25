Житель Фокино, чтобы заполучить сексуальную блондинку на «Давай поженимся», представился бизнесменом из Владивостока

Приморцы покоряют федеральные каналы. На этот раз в центре внимания 51-летний Дмитрий Тимонин, который отправился искать счастье в личной жизни в популярном телешоу «Давай поженимся», где выбрать ему невесту помогали звездные свахи: Лариса Гузеева, Роза Сябитова и астролог Василиса Володина.

Дмитрий сразу указал в анкете что, у него крупный бизнес и он является владельцем нескольких предприятий в дальневосточной столице и чемпионом Приморья по игре в дартс. На программу он пришел за "сексуально привлекательной девушкой с покладистым характером, которая не боится уколов красоты и умеет заряжать мужчину на успех". В качестве подарка предприниматель из Владивостока преподнес ведущим главное дальневосточное богатство – красную икру.

За сердце Дмитрия приехали бороться три женщины: Оксана и две Татьяны. Все пытались расположить к себе жениха. Но в конечном итоге приморец выбрал 31-летнюю блондинку из Красноярска.

Давай поженимся! Бизнесмен из Владивостока. Выпуск от 18.02.2020.

«Комсомолка» решила узнать, как Дмитрий решился на участие в телешоу и как сейчас развиваются отношения новоиспеченной пары.

- На программу я попал, можно сказать, случайно. У нас была вечеринка, и друзья предложили оставить заявку на участие. В веселой обстановке мы оформили анкету, а когда на утро вспомнили об этом, уже пришел ответ, в котором говорилось, что я подхожу и меня ждут на передаче, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Дмитрий Тимонин. – Все девушки были прекрасными, я бы всех троих забрал, но нужно было выбрать. Сейчас мы с Татьяной узнаем друг друга. Конечно, уезжать из Владивостока в Красноярск я не буду. Скорее всего, приедет она сюда.

Как оказалось, Дмитрий произвел приятное впечатление на звездных свах, которые после съемок телепередачи еще час беседовали с женихом. По словам приморца, они даже предложили ему поучаствовать в создании художественного фильма, поэтому, скорее всего, вскоре мы снова увидим жителя Владивостока на экранах телевизора.

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