Как защититься от клеща, куда обратиться за помощью и как сэкономить деньги

Согласно статистике Роспотребнадзора, за 2019 год в Приморье с жалобами на укусы клеща обратилось 6485 человек. 4459 клещей было отправлено на анализ. Основываясь на десятилетнем периоде наблюдения, смертность в Приморье от энцефалита в 5 раз выше, чем в среднем по России. Такие показатели не случайны, ведь клещ чаще всего встречается именно на территории Приморья. Следовательно, жителям края следует более внимательно относиться к своему здоровью, тем более что лечение стоит недешево.

Разбираемся в этом вопросе вместе с гостями радио «Комсомольская правда» - директором Владивостокского филиала страховой компании «Колымская» Инной Валерьевной Гарчевой и ведущим специалистом Ольгой Анатольевной Батько.

- Инна Валерьевна, можно ли защитить себя от укусов клещей?

- Для этого можно использовать репелленты, использовать одежду, которая закрывает оголенные части тела. Нужно быть особенно внимательными при сборе листвы. Клещи весьма коварны и присасываются не сразу. Они могут несколько часов исследовать вашу одежду и тело в поисках более удобного участка для присасывания. Но даже если вы соблюдаете все меры предосторожности, стопроцентной гарантии никто не дает.

- Клещ ведь может укусить не только на даче?

- Клеща можно подхватить где угодно, как за пределами города, так и в его черте. Ботанический сад, остров Русский, скверы и парки Владивостока и даже детские сады - это все зоны риска. Начинается сезон отпусков - люди едут в Ливадию, Андреевку, на острова края. Одним словом, в любом районе Приморского края.

- Что же делать при укусе клеща? Можно ли его снимать самостоятельно?

- Лучше довериться профессионалу и обратиться в травмпункт. Эту услугу вам окажут по полису ОМС бесплатно: вытащат клеща и обработают рану. А дальше люди делятся на тех, у кого есть полис «Защита от клеща» от компании «Колымская», и на тех, кто этот полис еще не приобрел, потому что именно с этого этапа начинаются денежные траты.

Если вы приобрели полис, вам достаточно позвонить своему страховому агенту, который расскажет, что делать и в какой последовательности. В общих чертах: нужно сдать клеща на исследование, если клещ заражен, сдать кровь, чтобы проверить наличие инфекции у вас. Получить консультацию врача-инфекциониста и пройти курс дорогостоящего лечения иммуноглобулином. Одна ампула стоит 750 рублей, при весе в 70 килограммов вам потребуется 7 ампул. По самым скромным подсчетам, один укус клеща вам может обойтись в сумму до 14 000 рублей.

- Да, сумма внушительная. А есть способ сэкономить и сохранить семейный бюджет?

- Купив полис «Защита от клеща» за 350 рублей, клиенты компании «Колымская» получают весь комплекс услуг по обследованию и в случае необходимости и лечению при укусе клеща абсолютно бесплатно, полис действует до конца года.

- А как долго оформляется такой полис?

- Буквально десять минут. Все, что вам понадобится, это паспорт. Имея полис «Защита от клеща» от компании «Колымская», вы застрахованы на сумму в 600 тысяч рублей. Таким образом, за год вы можете обратиться за помощью при укусе клеща от 20 раз и больше и получить при этом комплекс услуг, не потратив ни копейки! Все компенсирует страховка.

- Где можно оформить полис «Защита от клеща» во Владивостоке?

- Офис страховой компании «Колымская» находится на остановке «Покровский парк» по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 61. Телефон 8 (423) 2-450-450. Оформить полис можно на сайте kolm.ru.

- Выгода полиса очевидна, а какие ещё преимущества получают ваши клиенты?

- Конечно, когда вас кусает клещ, это всегда неожиданно. Чаще всего нас охватывает паника. Не волнуйтесь, просто позвоните в страховую компанию «Колымская» по телефону 8(423)2-450-450 и наши специалисты расскажут, что нужно делать. Хотим дать несколько полезных советов из практики. Во-первых, полис всегда должен быть с вами, это совсем не сложно, вы можете его сфотографировать и сохранить на ваш смартфон. Также рекомендуем при покупке полиса сразу записать в ваш телефон имя и сотовый телефон страхового агента. А в случае покупки полиса через наш сайт kolm.ru, иметь под рукой телефон страховой кампании, указанный в полисе.

- Кстати, а можно ли оформить этот полис в подарок своим родным? Есть такая практика?

- Да, это очень актуальный подарок для родителей, которые почти все лето проводят на даче. Ваши родные и близкие будут защищены на весть сезон всего лишь за 350 рублей. Звоните в страховую компанию «Колымская» по телефону 8(423)2-450-450 или оформляйте полис страхования на сайте kolm.ru.