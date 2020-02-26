До 20 млн рублей могут получить предприниматели Дальнего Востока на внедрение инноваций в жизнь

Высокотехнологичный бизнес на Дальнем Востоке получил новые возможности для развития инновационных проектов в видео государственного софинансирования, которое может достигать суммы в 20 млн рублей. Такая мера поддержки, которую предлагает государственная программа «Коммерциализация» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» даст возможность местному бизнесу не только выйти на новый уровень, но и создать крупные инновационные кластеры на Дальнем Востоке. Кто-кто, а талантливые разработчики и умелые организаторы процессов в регионе есть.

Важность поддержки интеллектуального бизнеса отметил в январском Послании Федеральному Собрании президент РФ Владимир Путин. «Нужно создать такие правовые, финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационными компаниями. Надо поддерживать высокотехнологичный экспорт и, безусловно, расширять спрос на инновации внутри самой страны», - сказал глава государства.

- Получить государственное софинансирование по программе «Коммерциализация» может предприятие, которое создало новый проект в результате инновационной деятельности, или приобрело соответствующий патент. Программа «Коммерциализация» рассчитана на тех, кто готов долго трудиться и вложиться в разработку такого выгодного в дальнейшем заработка как инновационные продукты. Государственный грант — это не кредит в банке, которые все еще выдают под высокие для объективной реальности проценты. Это средства, которыми государство участвует в проекте, софинансируя его в равных с бизнесом долях. Суммы дают немалые — до 20 млн рублей, - рассказал руководитель Дальневосточного агентства содействия инновациям (ДАСИ) Дмитрий Хвостиков.

История успеха

Хабаровская компания «Силегия» разработала и ввела в массовое производство уникальную технологию быстрого выращивания сеянцев деревьев. Она поистине необходима во всем мире, учитывая то и дело вспыхивающие пожары в разных частях планеты, когда уничтожаются миллионы гектаров леса. По разработанной в Хабаровске технологии срок вызревания у саженцев сократился с 9 до 4 месяцев. Предприятие успешно поставляло продукцию в государственные и частные хозяйства Дальнего Востока. В год — около 2 млн саженцев, но мощности позволяют выращивать и 10 млн. Теперь перед компанией стоит задача выйти на международный уровень. Для начала, рынки Китая и Кореи. Ведь за границу вывозить турбо-сеянцы никто не запрещает, но надо, как в любом бизнесе, сначала потратиться на их выращивание и организацию поставок. Для этого компания зашла в программу «Коммерциализация».

Цель программы «Коммерциализация» - поддержка компаний, завершивших стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и планирующих создать или расширить производство инновационной продукции.

Кто может участвовать?

К участию в программе «Коммерциализация» приглашаются микро- и малые предприятия, зарегистрированные в едином реестре субъектов МСП. Чтобы получить грантовые миллионы необходимо соблюсти несколько условий. Предпочтение отдается компаниям, которые держат курс на импортозамещение. Оценивается наукоемкость продукта и перспектива продвижения на рынках как минимум России, а лучше — и в других странах. Под критерии не подойдут те, чей продукт может быть реализован только в одном регионе.

Как правило, процесс, приводящий предприятие к долгожданному праву на грант для заработка на научном открытии или приобретенном патенте, занимает не меньше пяти лет. Среди тех, кто получил софинансирование от «Коммерциализации», чаще всего производят глубоко технологичные продукты. Например, цифровые «двойники» производств, использующие человеко-машинный интерфейс. Такое программное обеспечение позволяет управлять оборудованием на предприятии удаленно из любой точки мира. Вместе с тем, в регионе есть и более «земные», в том числе, в буквальном смысле, сферы, где авторы уникальных методик могут хорошо зарабатывать. Срок реализации гранта составляет 12 месяцев.

В целом, национальный проект предусматривает всестороннюю помощь проектам бизнеса на всех этапах развития. Итогом его реализации к 2024 году должны вырасти доли малого и среднего предпринимательства в ВВП страны и общем объеме несырьевого экспорта, а также заметный рост числа соотечественников, трудоустроенных в частных компаниях, которые пополняют бюджет страны не только налогами с зарплаты, но и с прибыли.

Напомним, в январском Послании Владимир Путин дал указание ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. И при этом установить требование, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства.