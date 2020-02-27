А у нас во дворе

Стали известны адреса домов, попавшие в этом году в программу «1000 дворов». Пока их 103, но список будет дополняться в течение года. Приоритет отдается тем домам, жильцы которых готовы к софинансированию в размере 5 % с дома, если речь идет об асфальтировании придомовой территории. Если же заявка на установку детской или спортивной площадки, преимущество имеют те объекты, которыми смогут пользоваться жильцы сразу нескольких домов.

Что именно хотят горожане, решал каждый двор на общедомовом собрании. Можно было выбрать установку спортивной или детской площадки или асфальтирование придомовой территории. Каждый двор мог претендовать только на один вид работ.

- Сейчас специалисты работают по этим адресам, встречаются с жителями, подсчитывают стоимость ремонтных работ, - пояснили специалисты городского управления содержания жилого фонда. - Пока у нас на руках лишь заявки, но нет конкретных сумм, которые потребуются для ремонта. Как только будут посчитаны эти 103 адреса, начнем дополнять список.

Участвовать в программе могут именно дворовые территории. ТСЖ, ЖСК и управляющие компании подавали заявки в администрацию Владивостока до 31 января. Всего в программе пожелали участвовать более 600 домов. Пока отобраны 103.

- На самом деле, когда мы говорим о цифре 103, она не совсем корректная, так как ремонт будет комплексным и рассчитан на несколько домов одновременно. То есть одной детской или спортивной площадкой смогут пользоваться жители сразу несколько дворов, - добавляют специалисты.

Также напомним, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году будут благоустроены общественные пространства. Их выбирали сами жители путем голосования. Например, в список вошли сквер в районе ул. Русской, 48, сквер в районе ул. Калинина, 28–38 и общественная территория в районе ул. Тунгусской, 69 - 3-й Матросской.

СПРАВКА «КП»

Программа «1000 дворов» была организована по распоряжению губернатора края Олега Кожемяко. В прошлом году во Владивостоке она была реализована по 317 адресам. Везде ремонт полностью закончен.