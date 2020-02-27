2020-02-27T03:29:37+03:00
Общество

А у нас во дворе

Мэрия Владивостока отобрала первые 103 заявки в программу «1000 дворов», и этот список будет пополняться
Михаил СМАГИН
Поделиться:
В этом году в программе «1000 дворов» пожелали участвовать более 600 владивостокских домов. Фото: Марина ЛеЕНЦ.В этом году в программе «1000 дворов» пожелали участвовать более 600 владивостокских домов. Фото: Марина ЛеЕНЦ.
Изменить размер текста:

Стали известны адреса домов, попавшие в этом году в программу «1000 дворов». Пока их 103, но список будет дополняться в течение года. Приоритет отдается тем домам, жильцы которых готовы к софинансированию в размере 5 % с дома, если речь идет об асфальтировании придомовой территории. Если же заявка на установку детской или спортивной площадки, преимущество имеют те объекты, которыми смогут пользоваться жильцы сразу нескольких домов.

Что именно хотят горожане, решал каждый двор на общедомовом собрании. Можно было выбрать установку спортивной или детской площадки или асфальтирование придомовой территории. Каждый двор мог претендовать только на один вид работ.

- Сейчас специалисты работают по этим адресам, встречаются с жителями, подсчитывают стоимость ремонтных работ, - пояснили специалисты городского управления содержания жилого фонда. - Пока у нас на руках лишь заявки, но нет конкретных сумм, которые потребуются для ремонта. Как только будут посчитаны эти 103 адреса, начнем дополнять список.

Участвовать в программе могут именно дворовые территории. ТСЖ, ЖСК и управляющие компании подавали заявки в администрацию Владивостока до 31 января. Всего в программе пожелали участвовать более 600 домов. Пока отобраны 103.

- На самом деле, когда мы говорим о цифре 103, она не совсем корректная, так как ремонт будет комплексным и рассчитан на несколько домов одновременно. То есть одной детской или спортивной площадкой смогут пользоваться жители сразу несколько дворов, - добавляют специалисты.

Также напомним, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году будут благоустроены общественные пространства. Их выбирали сами жители путем голосования. Например, в список вошли сквер в районе ул. Русской, 48, сквер в районе ул. Калинина, 28–38 и общественная территория в районе ул. Тунгусской, 69 - 3-й Матросской.

СПРАВКА «КП»

Программа «1000 дворов» была организована по распоряжению губернатора края Олега Кожемяко. В прошлом году во Владивостоке она была реализована по 317 адресам. Везде ремонт полностью закончен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Новости 24
В центре Владивостока столкнулись две иномарки, одна влетела в грузовик
В Приморье 92-летнюю бабушку ограбили прямо на улице
Энергетики ДРСК подключат к электроснабжению участки многодетных семей в Артёмовском городском округе Приморья
Курящего приморца «спалили» в самолете
«228», или Как житель Владивостока поплатился за наркоторговлю 10 годами своей жизни
Land Cruser надо? Сиделец колонии в Приморье заработал себе еще один срок за продажу выдуманной машины
Поиски пропавшего в Фокино мальчика прекращены
Синоптики рассказали, какой будет погода во Владивостоке 27 февраля 2020 года
Еще один бывший чиновник Приморья «споткнулся» о взятку и попрощался со свободой
Саперы проверили «заминированные» школы и гимназии Владивостока
Цена вопроса - 295 миллионов рублей: на учредителя обанкротившейся ритейл-компании «Три кота» подали в суд в Приморье
Сельские разборки, или как в Новошахтинском мужчина до смерти забил соседа
Шерше ля фам по-Артемовски: в доме на Кирова найден труп мужчины
Власти рассказали, кто в Приморье имеет право на 100% компенсацию за вывоз мусора
Синоптики уточнили прогноз по снежному циклону, который взял курс на Владивосток
Житель Приморья одновременно попрощался с деньгами и хорошим отношением к коллеге
При себе был школьный портфель: в Приморье не могу найти кареглазого Романа