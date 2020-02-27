Машинист даже не заметил: в Приморье 10-летняя девочка осталась без ног после наезда поезда

Настоящая трагедия разыгралась вечером, 26 февраля, в Партизанске. 10-летняя жительница города возвращалась домой со школы и попала под поезд. Как утверждают очевидцы, девочка запрыгнула над подножку проезжающего мимо грузового состава, но не удержалась. Шалость привела к ужасным последствиям.

Школа №50 находится недалеко от железнодорожной станции «Партизанск». Для перехода путей здесь есть оборудованный виадук, но дети есть дети. Зачастую школьники бегают прямиком, рискуя жизнью. А те, кто живет в отдаленных районах города, и вовсе иногда возвращаются домой по путям. Родители и учителя в Партизанске уже неоднократно просили организовать школьные автобусы, но проблема доставки ребят в учебные заведения города так и осталась нерешенной.

Вечером в среду ничего не предвещало беды. 10-летняя Ксения как обычно возвращалась домой после школы. Третьеклассница живет в районе ЦОФа, до которого ехать три остановки на автобусе. Что именно ученица делала на путях, пока остается загадкой. По предварительной информации, ребенок попал под поезд, который в 17:29 ехал через Партизаснк в Находку. Как удалось выяснить, состав грузовой. При этом сообщений от машиниста о ЧП на путях диспетчеру станции не поступило. Не исключено, что сотрудник РЖД попросту не заметил ребенка.

Девочка получила серьезные травмы обеих ног. В 17:55 Ксюшу отвезли на скорой помощи в городскую больницу Партизанска. Как выяснил корреспондент «КП-Владивосток», вечером девочку прооперировали, спасти ноги не удалось, школьница лишилась ступней. Сейчас девочка в реанимации. Транспортировать ребенка в одну из краевых больниц пока невозможно из-за тяжелого состояния.

По словам местных жителей, девочку воспитывает тетя. Мама Ксюши умерла несколько лет назад, отец проживает на соседней станции Красноармейский. Мужчина особо с дочкой не общается, характеризуют его не с лучшей стороны. Вся забота о ребенке, который остался инвалидом, ляжет на ближайшую родственницу.

Стоит отметить, что буквально в конце прошлого года в школе девочки прошла профилактическая беседа о мерах безопасности на железной дороге. А месяц назад работники РЖД совместно с транспортными полицейскими провели профилактический рейд на станции.

Сейчас расследованием происшествия занимается Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

– По факту травмирования несовершеннолетней проводится проверка, во время которой будут установлены причины случившегося, – прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Дарья Немцева.

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