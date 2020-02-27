Остановить войны застройщиков и горожан может ограничение этажности. Мнение

Во Владивостоке прошла встреча застройщика объекта в районе ул. Кирова, 116 – Чапаева, 8 – компании «Талан-Владивосток» с жителями. Планировали обсудить будущий жилой комплекс – две башни – 27 и 29 этажей. Объект в высшей степени конфликтный.

Забегая вперед, скажу: на мой взгляд, эта дикая этажность – главная причина конфликта. Но – лучше по порядку. Честно говоря, диалога не получилось. Совсем. Люди не дали слова сказать представителям строительной компании, сразу стали кричать. Говорили, что стройка здесь вообще невозможна. Приводили аргументы – не хватит воды, света, канализации, дорог, парковок, мест в детских садах и школах…

Фото предполагаемого проекта сделали местные жители, протестующие против застройки.

Кстати, среди собравшихся выделялись явные и неприкрытые скандалисты, которые прерывали любую попытку вывести встречу на подобие разговора.

И вот подумалось. Почему у нас в последнее время один нескончаемый конфликт между людьми и застройщиками? Этот вопрос все чаще звучит в публичном пространстве. И разные люди пытаются на него ответить. Самый популярный и частый ответ со стороны жителей – во всем виновата «точечная застройка».

Скажу свое мнение: ерунда! Владивосток существенно недозастроен, плотность населения большинства микрорайонов абсолютно недостаточна.

Вот данные из открытых источников и из лекции глубоко уважаемого архитектора Кирилла Солгалова. Например, плотность населения Парижа – 250 человек на гектар. А во Владивостоке – всего 28 человек на гектар! Плотно застроенный город – это социальный контроль, отсутствие пустырей, экономность, эффективные торговля, услуги, коммунальные сети, дороги, общественный транспорт (не надо ждать автобуса полчаса), это - возможность быстро добраться до любого учреждения или парка максимально быстро. Главное – застройка должна быть гармоничной.

Поэтому в районе Чапаева, 8 застройка вполне возможна – но умеренного объема (например, один 10-этажный дом). И обязательно со строительством дополнительной уличной сети.

Но глубинная причина конфликта в другом!

Во-первых, люди все больше хотят участвовать в обсуждении жизни своей территории, своего города – и это хорошо! Специалисты называют это – запрос на участие.

Во-вторых и в главных: конфликт выявляет и всячески демонстрирует очень серьезные ошибки градостроительной политики – в основном, с советских времен, но и нынешних тоже. Застраивать и уплотнять Владивосток надо. Но делать это надо грамотно!

Прежде всего, назрела острая потребность квартальной планировки. К примеру, город проектирует на уже застроенной или новой территории сеть улиц (это дороги с тротуарами, велодорожками и другой инфраструктурой) и многофункциональные кварталы (это когда жилье смешано с деловыми объектами, торговлей, услугами и т.д., причем все это местами уплотняющая застройка), социальные объекты, парки, парковки, отдельно - промышленные зоны.

Конечно, такая квартальная планировка должна обязательно соответствовать принятым нормам плотности, обеспеченности социальными объектами, улично-дорожной сетью и т.п. Хотя, повторюсь, по-настоящему комфортные города – когда они достаточно плотно застроены. К слову, проекты планировок во Владивостоке потихоньку разрабатываются... Вот только квартальной планировке там пока, увы, места. нет.

А еще – ключевое: ограничение этажности. ОГРАНИЧЕНИЕ ЭТАЖНОСТИ, которое необходимо закрепить в градостроительных документах. Ну как можно строить 25-30-этажные дома в городе, если мы хотим видеть его комфортным?! Тем более 25-30 этажей в окружении девятиэтажек - полное безобразие.

Такой высотный дом – это отсутствие в доме коммьюнити, а значит, социального контроля. Это невозможность договориться по общим вопросам содержания дома и территории. Это нехватка парковочного пространства и уличной сети вокруг. Это перенаселенность на единицу пространства.

Уверена – 7-10-этажные дома не вызывали бы такого острого протеста среди людей, уже живущих на территории…