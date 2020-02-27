В сантиметре от турбины: в двигатель самолета в Южно-Сахалинске едва не засосало трал с водителем

Зачастую секунда имеет судьбоносное значение. В этом удостоверились работники аэропорта в Южно-Сахалинске. Там едва не произошла трагедия, которой удалось избежать чудом.

23 февраля. Погода на островном центре оставляет желать лучшего. В городе бушевал сильный порывистый ветер. В пик непогоды на воздушной гавани находился пассажирский самолет, который готовился к вылету в Москву. На борту находились 212 человек. Как сообщают очевидцы, снявшие все на видео, из-за ветра сцепка между шасси и тралом сорвалась. Как следствие, судно начало движение, взяв курс прямиком на трал. Все бы ничего, если бы двигатели самолета не были активированы. Избежать столкновения не удалось, но впереди была еще большая беда - двигатель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763199" frameborder="0"></iframe> В двигатель самолета в Южно-Сахалинске едва не засосало трал с водителем.Видео: телеграм-канал "ЧП Сахалин".! другой источник

Сердце замирает, когда до столкновения с турбиной остается всего несколько секунд, а водитель наземного транспорта никак не реагирует на приближающееся воздушное судно. Кажется, что механизм уже не остановить, но внезапно происходит чудо. Мужчина за рулем трала, когда самолет был опасно близко, а двигатели «дышали» в спину, надавил на газ. Трал начал движение назад, пятясь от самолета. Лишь благодаря чуду ситуация не стала причиной трагического события. Вылет, разумеется, пришлось задержать.

Чтобы выяснить, насколько сведения, размещенные в сети, являются достоверными, «Комсомолка» обратилась в аэропорт.

- Да, действительно, авиасобытие произошло у нас 24 февраля. Мы информацию не отрицаем. По данному инциденту Росавиация организовала комиссию, которая занимается выяснением обстоятельств произошедшего, - говорит корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Суетинова, руководитель пресс-центра воздушной гавани Южно-Сахалинска.

Комментировать ситуацию в Дальневосточном межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта федерального агентства воздушного транспорта отказались – «все через Москву». Однако вместе с представителями Росавиации в происшествии задействованы и региональные ведомства. О случае в аэропорту известно и в Дальневосточном следственном управлении на транспорте. Их сотрудники пока не подключены к разбирательству, но такая вероятность имеется.

Вместе с тем, проверку инициировала прокуратура.

- Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям наземных аэропортовых служб, - отметила Валентина Глазова, руководитель пресс-службы ДВТП.