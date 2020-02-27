Организаторов роскошных крабовых пиров Цеповяза в колонии осудят в Амурской области

Игорь Ткачев, заместитель генерального прокурора РФ, утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых вскоре окажутся экс-начальник колонии №3 УФСИН по Амурской области и его заместитель. Обоих сперва уволили со службы, а затем предъявили обвинения по статье «Превышение должностных полномочий».

Следствие установило, что в период с 2011 по 2015 годы начальники колонии строго режима, ослабляли хватку, превращая тюрьму в санаторий. Пряником кормили не всех, а лишь привилегированных сидельцев. За счет родственников руководство ИК №3 организовывали осужденным занятный досуг: кафе, пасеку и автосервис.

За роскошную жизнь сидельца придется расплатиться экс-начальникам колонии.Фото: из открытых источников

История с особым отношением к некоторым жильцам тюрьмы всплыла, после того, как в сети появились снимки одного из самых знаменитых уголовников. Речь о Вячеславе Цеповязе, который попал за решетку по делу о жестоком убийстве ОПГ на Кубани, когда в доме станичного фермера нашли 12 трупов, в том числе и детей. Тогда Цеповяза приговорили к 19 годам лишения свободы. Казалось, такого «героя» нужно содержать в самых строгих условиях, но вот в сеть попадают фотографии, на которых Вячеслав поедает крабов, красную икру и шашлыки, отбывая наказание в колонии. По некоторым данным, у него даже был свой мангал. Сервис строгого режима. Сервис, за который бывшим начальникам колонии светит срок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/677943" frameborder="0"></iframe> Генпрокуратура: Цеповяз ежемесячно съедал в колонии деликатесов на 60 тысяч рублей.

- К работам на них должностные лица незаконно привлекли ряд осужденных, в том числе Вячеслава Цеповяза, - отмечают в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. - Создали им привилегированные условия отбывания наказания, досрочно снимали взыскания, дополнительно предоставляли свидания и возможность получения передач, а также изменяли строгие условия содержания на более лояльные.

Вскоре уголовное дело направят в Ивановский районный суд Амурской области для рассмотрения по существу. Бывшим начальникам колонии грозит до 4 лет лишения свободы.

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