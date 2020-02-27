Новую структуру в мэрии Владивостока, курирующую парки и скверы, возглавит Наталья Руденко

Директором МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» станет Наталья Руденко. Именно эта структура займется созданием новых и эксплуатацией действующих парков, скверов, набережных и прочих городских общественных зон. В настоящий момент завершается процесс создания этой структуры.

Впервые о новой структуре заговорил недавно назначенный вице-мэр Владивостока Азат Ислаев. Ресторатор из Казани, депутат казанской городской думы в прошлом, ныне он отвечает в администрации Владивостока за культуру и информационно-программное обеспечение. Однако с самого момента назначения на должность вице-мэра в январе 2020 года стало ясно, что Азат Ислаев появился в команде мэра с целью довести облик Владивостока до уровня, соответствующего статусу столицы Дальнего Востока России.

Летом прошлого года Ислаев вместе с командой Ксении Шойгу поготовил к ВЭФ обновленную концепцию развития Русского острова, ее одобрил президент. А с сентября уже в статусе помощника губернатора Приморского края Олега Кожемяко Ислаев приступил к реализации этой концепции. Объездил, как сам рассказывает, остров на велосипеде, привлек профессиональное сообщество к обсуждению будущей велоинфраструктуры от Канала до мыса Тобизина. А вскоре и получил назначение на должность заместителя мэра.

Исаев еще в январе озвучил журналистам планы создать муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств города Владивостока», оно то и займется тем, чтобы сделать Владивосток привлекательным в глазах и туристов, и горожан, и наведывающихся из Москвы чиновников высшего эшелона.

«Мало поставить 100 фонарей — надо, чтобы они горели постоянно… Сейчас город имеет некую обертку, фантик блестящий — для туристов, для гостевых мероприятий. А когда внутрь заглядываешь, в подворотню заходишь, там происходят порой не совсем объяснимые вещи. Мне, не коренному жителю, многое видно, глаз не замылен», - рассказал Азат Ислаев в интервью ИА PrimaMedia в январе.

Возглавит новое учреждение Наталья Руденко, ранее занимавшая должность заместителя директора управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации Владивостока. Наталья также входит в состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, председателем которого является мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Фактически, создается многозадачное учреждение, чью зону ответственности можно разделить на три больших блока. В первый входит благоустройство общественных территорий. Это и проектирование, и размещение новых объектов – все ради того, чтобы город стал комфортнее, а условия проживания граждан, санитарное и эстетическое состояние Владивостока улучшались.

- На текущий год запланировано благоустройство общественных территорий по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды». Также в планах Дирекции – проектирование и благоустройство парка Минный городок, Корабельной набережной и Спортивной набережной. Большая работа будет проведена в рамках реализации Концепции развития острова Русский, утвержденной Правительством Российской Федерации, - рассказала КП Наталья Руденко.

Вторая задача - содержание и эксплуатация общественных территорий. Все парки и скверы передадут МАУ «ДОПВ» в оперативное управление. Соответственно, их содержание, благоустройство, ремонт, эксплуатация ложится на плечи учреждения. Для этого во Владивостоке разработают единую концепцию организации услуг, обеспечения комфорта и безопасности отдыхающих.

Третий блок - организация и проведение мероприятий. Их суть - вовлечение населения в проектирование общественных пространств, привлечение молодежи к вопросам формирования комфортной среды, урбанистики и архитектуры. Ну и весь культ-досуг на территории общественных пространств Владивостока теперь зона ответственности «ДОПВ».

Наталья Руденко рассказала «КП-Владивосток», что в своей работе новое учреждении будет ориентироваться, в том числе, и на опыт других городов.

- Хороший опыт создания общественных пространств есть у Москвы (Мосгорпарк), Казани (МБУ «Парки и скверы г. Казани»), Кемерово (МБУ «Дирекция развития городских территорий»), Нижнего Новгорода (МАУ «Дирекция Парков и Скверов г. Н. Новгорода»). Здесь созданы и успешно функционируют муниципальные учреждения, занимающиеся проектированием, созданием, эксплуатацией и культурным наполнением парков, скверов, набережных и иных общественных пространств, - отметила Наталья.

Что касается Владивостока, то довольно удачными общественными пространствами Наталья Руденко считает набережные Цесаревича и ДВФУ, сквер возле завода «Соллерс». Но ее самое любимое место во Владивостоке - Леопардовая Набережная на берегу бухты Патрокл.

Кстати, Наталья не только чиновник, но и спортсменка – КМС по пауэрлифтингу, выступала в 2018 году на Чемпионате ДВФО.

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