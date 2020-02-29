На народных гуляниях на Масленицу в Приморье показали гей-порно

Весьма необычно отметили Масленицу в поселке Михайловка Приморского края. В разгар праздника на большом экране вместо тематического праздничного ролика вдруг включилось гей-порно. Селяне в шоке, чиновники в растерянности, а шутников теперь ищут следователи.

Народные гуляния проходили в последний день зимы, 29 февраля, на площади перед администрацией Михайловского района. В районе 14.00, пока чучело Масленицы догорало в центре площади, на большом экране на фасаде администрации вдруг стали транслировать порно-ролик. Жители тут же похватали телефоны и стали снимать, видимо, на память, так что интернет уже заполнили записи из Михайловки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763703" frameborder="0"></iframe> В Михайловке Приморского края на Масленицу включили порно-ролик на большом экране.

- Нет, это не праздничный сюрприз для жителей Михайловки. Неизвестные подключились к оборудованию через удаленный доступ и включили ролик. Длилось это не больше 30 секунд. Потом все отключили. А администрация обратилась в правоохранительные органы. Сейчас следователи выясняют, кто и зачем это сделал. Администрация к этому отношения не имеет, - сообщила «КП» Анна Рябенко, начальник отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района.

Отметим, что на площади в этот момент было много детей. Люди, как обычно и бывает, пришли на праздник семьями.

Дозвониться до главы района Владимира Владимировича Архипова не удалось - телефон отключен. Но представители краевой администрации распространили в СМИ официальный комментарий от имени администрации Михайловского района.

- По предварительной информации, неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту. Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона, - говорится в официальном сообщении.

Заместитель главы района Елена Саломай рассказала "КП", что в здании администрации работают следователи-дознаватели, технику уже изъяли. Чиновники уверены, что данную "диверсию" совершили кто-то со стороны, "свои" на подобное не способны.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, эта «шутка» не безобидная. Расследовать дело будет следственный комитет, а оперативное сопровождение будет оказывать ФСБ.

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