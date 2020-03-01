Миллиардер из списка форбс вручную почистил лестницы от снега во Владивостоке

Генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев 29 февраля вышел на утреннюю пробежку, но столкнулся с последствиями ночного снегопада - дороги и лестницы около его дома оказались основательно засыпаны. Проходить мимо, как и ссориться с "управляйкой", миллиардер не стал, вопрос решил самостоятельно: взялся за лопату. Результат своей работы выложил на своей странице в фейсбуке.

- Около моего дома все лестницы чистые! Как замечательно вместо утренней пробежки немного поработать на свежем воздухе, - пишет Дмитрий, прикрепив серию фотографий. - PS. Да, я это делаю именно ради фоточки в Instagram, чего и вам желаю.

Последнее, конечно же, было шуткой. На самом деле бизнесмен считает, что "гражданское общество начинается тогда, когда за очистку города от снега вы ставите оценку прежде всего себе, а уже потом мэру, дворнику и т. д."

Гендиректор ведет активный блог на фейсбуке. Фото взято с личной страницы Дмитрия Алексеева

Пост, на удивление, собрал не только положительные мнения, но и откровенное негодование. Кто-то посчитал, что Дмитрию нужно было заставить работать управляющую компанию, кто-то возмутился тем, что он в принципе рассказал о том, что почистил снег в своем личном блоге.

- Когда даже крупный бизнесмен, не может понять, за что управляющая компания берет с него деньги, и не может заставить их работать, поэтому сам берет лопату.

Дмитрий вручную очистил дороги от снега. Фото взято с личной страницы Дмитрия Алексеева на фейсбуке

Напомним, Дмитрий Алексеев - один из основателей сети электроники DNS. В начале октября прошлого года Forbes оценил его состояние в $380 миллионов.