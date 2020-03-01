Стая бездомных собак покусала 9-летнюю девочку из Владивостока

Женщина из Владивостока 28 февраля вместе со своими детьми возвращалась домой. Шел снег, поэтому все семья была в приподнятом настроении. В особенности, белым хлопьям радовалась 9-летняя девчушка: отбежала от матери на метров 5-7. Около одной из лестниц, ведущей, к слову, в детский сад, на малышку напали три собаки. Место под лестницей оказалось собачьим домом.

Вот что рассказывает мать пострадавшей:

"Три пса выскочили из-под лестницы с лаем, ребенок испугался и побежал ко мне, а я к ней на встречу. Собака успела прокусить ей тело через зимнюю одежду".

Собаки прокусили пуховик. Фото: vdk_news

Случай произошел по адресу: улица Нейбута, 23. Женщина рассказала о нападении полицейским. Правоохранители уже проводят проверку по поводу обращения. За дело взялся также и Следственный комитет Приморья, в ведомстве хотят дать оценку работе должностных лиц.

- Проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и будет приятно процессуальное решение.

А тем временем безнадзорных псов в том районе подкармливает одна из местных жительниц. Ее соседка сняла происходящее на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763856" frameborder="0"></iframe> Женщина кормит бездомных псов. Видео: vdk_news24.! другой источник

- Женщина, которая развела этот зоопарк, живет на 3 этаже Нейбута, 29! Собаки кидаются на детей.

На кадрах можно увидеть, что женщина действительно кормит животных, а они, в ответ на доброту, лают на проходящую мимо девочку. Только после крика кормилицы собаки дают школьнице пройти.