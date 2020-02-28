«Я хочу в другую трубку дуть»: раскрепощенная блондинка устроила шоу для взрослых в машине полицейских Приморья

Случилось все в Арсеньеве. Героиней видео, которое сейчас молниеносно распространяется в сети, стала Татьяна – блондинка с накаченными губами, навыками соблазнения и отсутствием стеснения.

Девушка в вечернее время управляла машиной, очевидно, в состоянии алкогольного опьянения. Доказательство тому – эротическое шоу, которое она устроила в машине сотрудников полиции, которые решили проверить, сколько промилле в крови у особы. Нужно отдать должное самообладанию и самоконтролю сотрудников органов, потому что Татьяна чувствовала себя рядом с оперативниками максимально раскрепощено. Чтобы смутить полицейских, она виртуозно демонстрировала свои таланты, напрочь «позабыв», что алкотестер – не половой орган.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763399" frameborder="0"></iframe> Раскрепощенная блондинка устроила шоу для взрослых в машине полицейских Приморья.Социальные сети

Спустя несколько действий, спектакль все же подошел к своему логическому завершению. Вскоре сотрудникам ведомства все же удалось добиться от дамы того, чтобы она все-таки прошла тестирование. Только вот фраза: «я хочу дунуть в другую трубочку», сказанная Татьяной во время «прелюдий», уже успела разлететься по всем группам в сети.

Об этой истории так никто бы и не узнал, если бы не добрые приятели Татьяны, которые сняли все происходящее на мобильный телефон. Подруги нарушительницу всячески поддерживали, говоря за кадром: «да ты посмотри, как она обладает», «Таня, браво!».

Только вот за свое поведение блондинке все же пришлось расплатиться. По информации ОГИБДД Арсеньевский, случилось все 22 февраля. Тогда сотрудники полиции проводили Всероссийский профилактический рейд, направленный на выявление водителей, управляющих машиной в состоянии алкогольного опьянения. Таких в этот в день на территории, обслуживаемой ОГИБДД Арсеньевский было шесть, включая Татьяну.

Тест показал – 0,3 промилле алкоголя в ее организме. По решению Мирового суда, даму лишили права управления транспортным средством и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако решение представителя Фемиды еще не вступило в законную силу, поэтому оно может быть обжаловано в течение 10 дней.

Вместе с тем, такое поведение следователи могут квалифицировать по статье УК «Оскорбление представителя власти». В таком случае человеку может стать фигурантом уголовного дела.

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