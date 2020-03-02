2020-03-02T10:37:48+03:00
Общество

Окна, балконы и лоджии: как «Терминал Астафьева» помогает жителям Находки

Порт продолжает социальную программу по улучшению жилищных условий находкинцев.
Олег БЕЛОВ
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Предприятие уже обеспечило новыми благоустроенными квартирами более 50 семейПредприятие уже обеспечило новыми благоустроенными квартирами более 50 семей
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В Находке продолжается программа «Терминала Астафьева» по улучшению качества жизни жителей ближайшего к порту микрорайона. Предприятие уже обеспечило новыми благоустроенными квартирами более 50 семей из расположенных на этой территории двух бараков. Сейчас у горожан наибольший запрос на участие в программе остекления окон и балконов.

Ольга Ивановна Швец недавно переехала на мыс Астафьева. Соседство с терминалом пожилую женщину не смущает. Старые, ветхие деревянные окна и балкон в ее квартире по соцпрограмме терминала заменили на новые.

Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения предприятия с инициативной группой жителей

Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения предприятия с инициативной группой жителей

- Мне поставили три окна и застеклили лоджию. Спасибо большое. У меня с окон дуло очень сильно, на лоджию вообще выйти было невозможно. Сейчас теплее стало и чисто. Очень хорошо! - рассказала Ольга Ивановна.

«Терминал Астафьева» начал реализацию уникальной социальной программы еще в 2018 году. За это время установлено более 50 окон и около 20 балконов в домах № 3а и 5а на улице Астафьева. Качеством проведенных работ жильцы довольны, сами подписывают акты приемки. Предприятие собственников не ограничивает, можно установить новые стеклопакеты даже на сторону, не выходящую на порт. Всего в прошлом году терминал потратил 5,4 миллиона рублей на эти цели.

Жители отмечают, что предпринятые «Терминалом Астафьева» меры значительно улучшили экологическую обстановку в микрорайоне

Жители отмечают, что предпринятые «Терминалом Астафьева» меры значительно улучшили экологическую обстановку в микрорайоне

Дом Натальи Семеновой и вовсе находится вдалеке от терминала. Астафьева, 115 ранее не входило в программу, но после личной встречи стивидор пошел жителям навстречу. Таким образом с начала года «Терминал Астафьева» установил 12 окон и 5 балконов.

- Спасибо огромное! Акция очень важна для жителей нашего микрорайона. Не каждая семья может себе такое позволить. Внутри мы своими силами проведем ремонт, поэтому в гости не приглашаю, еще не закончены работы. Это большое подспорье для людей, - говорит Наталья.

Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения предприятия с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года. Особенность программы заключается в том, что жильцы могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции.

Особенность программы заключается в том, что жильцы могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции

Особенность программы заключается в том, что жильцы могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции

Жители отмечают, что предпринятые «Терминалом Астафьева» меры значительно улучшили экологическую обстановку в микрорайоне.

Сегодня общее число пылеподавляющих установок доведено до 20 единиц. Кроме того, терминал по всему периметру закрыт пылезащитными экранами высотой от 21 до 25 метров, что является рекордом среди всех портов Находки. Начались работы по монтажу крытого купола над зоной дробильно-сортировочного комплекса.

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