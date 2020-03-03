«Мир» с пятирублевой скидкой

Владивостокцы будут платить за проезд в автобусе 23 рубля вместо 28, пользуясь бесконтактной оплатой. Акция будет действовать с 1 марта по 31 мая 2020 года, но воспользоваться скидкой смогут только пассажиры с платежной системой «Мир».

Для пассажиров с платежной системой «Мир» подешевеет и проезд в троллейбусе и на фуникулере - 15 вместо 20 рублей.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, такую инициативу согласовал глава Владивостока Олег Гуменюк. Скидку в 5 рублей дают карты всех банков, где выпускают карты «Мир».

- В конце прошлого года в автобусах краевого центра действовала скидка в размере 3 рублей по картам системы «МастерКард», и она пользовалась популярностью у пассажиров, - рассказал начальник управления транспортом Александр Иванов. - Только в ноябре и декабре возможностью совершать поездку со скидкой в городе воспользовались 780 тысяч раз. Уверен, по картам «Мир» поездок будет не меньше.

В случае возникновения вопросов при оплате проезда безналичным способом, в том числе по картам «Мир», пассажиры могут обращаться на телефон «горячей линии» Автоматизированного диспетчерского центра Владивостока 236-32-52 или по телефону 8-800-100-54-64 (бесплатная линия для звонков по России).

Система безналичной оплаты проезда сегодня действует во всех автобусах, трамваях, троллейбусах и на фуникулере Владивостока. При этом не отменена оплата наличными. На шести внутригородских маршрутах: № 15, 29К, 44Д, 95, 98Ц и 98Д - действует так называемый пересадочный тариф. Он дает возможность заплатить не 56 рублей, а 42 за две поездки при пересадке с одного автобуса в другой в течение 90 минут. Количество маршрутов планируется увеличить.