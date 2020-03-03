2020-03-03T11:55:18+03:00
Общество

Денег нет – попрошайничай: во Владивостоке водитель заставил школьника собирать на проезд в салоне автобуса

Карта не сработала, и мужчина отказался выпускать мальчика, пока тот не оплатит поездку
Кристина ГРИН
Поделиться:
Компания проводит проверку, чтобы выяснить, как все было на самом деле.Компания проводит проверку, чтобы выяснить, как все было на самом деле.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Воскресенье, 1 марта, первый день весны, но он стал для 15-летнего школьника из Владивостока испытанием на стрессоустойчивость. Он дождался 64 автобуса на Тихой и должен был выйти на Спортивной, но все пошло не по плану. Вместо этого школьника ждали разборки с водителем.

Когда автобус был на остановке, мальчик попытался расплатиться за проезд картой. Однако терминал отказал. Причина ребенку была не ясна, ведь это была зарплатная карта родителей, и на ней в момент совершения операции были деньги. Вот тут и начался конфликт перевозчика и пассажира.

- Водитель закрыл двери на остановке и отказался выпускать моего сына до тех пор, пока тот не оплатит проезд. С собой у него не было наличных, тем более он был уверен, что на карте есть чем расплатиться, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Сергей Екимов, отец мальчика. – Сын еще раз попытался оплатить проезд, но терминал настойчиво ему в этом отказывал, тогда водитель сказал ему идти попрошайничать у других пассажиров, потому что в противном случае он не выйдет из автобуса. Вот он и пошел к людям, насобирал немного денег и расплатился с водителем наличкой.

С миру по нитке, и парень наконец вышел из автобуса. Только не на своей остановке, а на Таксопарке, на несколько остановок дальше. Пришлось идти обратно. Дома мальчик рассказал о случившемся отцу. Тот церемониться не стал и написал заявление в полицию.

Перевозчик ООО «РостТранс» сейчас проводит проверку. Камер видеонаблюдения в салоне автобуса нет, поэтому слова ребенка против слов водителя. В этой ситуации есть обратная сторона медали, однако Сергей склонен верить словам сына.

- Перевозчик и управление транспорта администрации города проводят совместную проверку, чтобы выяснить, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. Сейчас ждем результатов из Автоматизированного диспетчерского центра. Там фиксируют банковские карты, на счету у которых есть задолженность по оплате проезда, и заносят их в так называемый стоп-лист. Нужно выяснить, числилась ли банковская карта, которой мальчика пытался оплатить проезд, в этом списке. В любом случае мы очень сожалеем, что произошла такая ситуация, и обязательно выясним ее причины, - прокомментировали инцидент в пресс-службе администрации Владивостока.

Оказывается, если пассажир когда-то пытался расплатиться в автобусе карточкой, на которой нет денег, и операция не прошла, то карта попадает в черный список перевозчиков. Операция не будет успешной до тех пор, пока задолженность не будет погашена. Притом деньги спишутся автоматически, как только на карту поступят деньги. Оказался ли данный школьник заложником такой ситуации – покажет проверка.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Федураев, директор компании ООО «РостТранс»

- Если карта рабочая, и она до этого не попадала в стоп-лист, и так получилось, что на ней нулевой баланс, есть возможность 1-2 поездок, как говорится, в долг. Современные карты предусматривают понижение баланса до -50 рублей. Терминал даже выдаст чек. Если в ближайшее время карта будет пополнена, то в стоп-лист она, скорее всего, не попадет. У оператора есть такое понятие, как неавторизованная транзакция. Даже, если карта заблокирована, есть вероятность, что одна поездка все же пройдет. Перевозчики несут убытки. На 31 декабря 2019 года, спустя три месяца работы безналичной системы оплаты за проезд, сумма таких неавторизованных транзакций у нас в компании составила 30 тысяч рублей. То есть перевозчик недополучил и бесплатно провез пассажиров. А сколько пассажиров вышли просто так. С приходом новой системы количество зарегистрированных пассажи ров уменьшилось, а зайцев и безбилетников увеличилось.

ВАЖНО

Проверить, числитесь ли вы в стоп-листе, можно по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22ф56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Очнулась в больнице с капельницей в руке»: девушка похудела до 40 килограммов из-за подколов друзей
Она ела по три ложки в день, хотя работала помощником повара, а потом вовсе отказалась от пищи. Врачи чудом спасли сибирячку от инсулиновой комы, а потом ее бросил парень
Собянин рассказал о числе госпитализированных москвичей после контакта с заболевшим коронавирусом
В городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание, предприняты меры по нераспространению инфекции
«Это - топорная провокация в стиле Геббельса»: Геннадий Онищенко прокомментировал фейк о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусом в России
Об этом экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы, прослушав фальшивку, заявил нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Новости 24
Как в 90-е: в Уссурийске неизвестные атаковали сразу 11 такси одного бренда
«Мужики, вы чего? Закройте окно»: Иван Ургант пошутил про порно-масленицу в Приморье
4 тяжелых несчастных случая на производстве зарегистрировано в Приморье на прошлой неделе
Кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» объявил набор волонтеров
Экстренно севший в Хабаровске самолет уже осмотрели, бомбы не обнаружено
Штормовое предупреждение объявил в Приморье Примгидромет
Экс-куратор Приморского океанариума получил 12 лет колонии
В Приморье появятся «Волонтеры Конституции»
Коронавирус и политический вирус: мнение востоковеда Юрия Тавровского
На Главной улице во Владивостоке произошел серьезный пожар
Срок многократной визы в свободном порту Владивосток могут увеличить
Количество пьяных автоаварий на дорогах Приморья снизилось
Семь десятков работников “Дальзавода” остались без работы
Дамам из Приморья предлагают отметить 8 марта сдачей крови
Дальнобойщик из Приморья плохо спрятал от пограничников партию женьшеня на 4 миллиона рублей
Пьяная драка убила жителя Лучегорска и отобрала 10 лет жизни его знакомого
Снега не будет: о погоде во Владивостоке на 3 марта 2020 года
Поиски без вести пропавшей в Приморье красавицы прекращены