Денег нет – попрошайничай: во Владивостоке водитель заставил школьника собирать на проезд в салоне автобуса

Воскресенье, 1 марта, первый день весны, но он стал для 15-летнего школьника из Владивостока испытанием на стрессоустойчивость. Он дождался 64 автобуса на Тихой и должен был выйти на Спортивной, но все пошло не по плану. Вместо этого школьника ждали разборки с водителем.

Когда автобус был на остановке, мальчик попытался расплатиться за проезд картой. Однако терминал отказал. Причина ребенку была не ясна, ведь это была зарплатная карта родителей, и на ней в момент совершения операции были деньги. Вот тут и начался конфликт перевозчика и пассажира.

- Водитель закрыл двери на остановке и отказался выпускать моего сына до тех пор, пока тот не оплатит проезд. С собой у него не было наличных, тем более он был уверен, что на карте есть чем расплатиться, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Сергей Екимов, отец мальчика. – Сын еще раз попытался оплатить проезд, но терминал настойчиво ему в этом отказывал, тогда водитель сказал ему идти попрошайничать у других пассажиров, потому что в противном случае он не выйдет из автобуса. Вот он и пошел к людям, насобирал немного денег и расплатился с водителем наличкой.

С миру по нитке, и парень наконец вышел из автобуса. Только не на своей остановке, а на Таксопарке, на несколько остановок дальше. Пришлось идти обратно. Дома мальчик рассказал о случившемся отцу. Тот церемониться не стал и написал заявление в полицию.

Перевозчик ООО «РостТранс» сейчас проводит проверку. Камер видеонаблюдения в салоне автобуса нет, поэтому слова ребенка против слов водителя. В этой ситуации есть обратная сторона медали, однако Сергей склонен верить словам сына.

- Перевозчик и управление транспорта администрации города проводят совместную проверку, чтобы выяснить, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. Сейчас ждем результатов из Автоматизированного диспетчерского центра. Там фиксируют банковские карты, на счету у которых есть задолженность по оплате проезда, и заносят их в так называемый стоп-лист. Нужно выяснить, числилась ли банковская карта, которой мальчика пытался оплатить проезд, в этом списке. В любом случае мы очень сожалеем, что произошла такая ситуация, и обязательно выясним ее причины, - прокомментировали инцидент в пресс-службе администрации Владивостока.

Оказывается, если пассажир когда-то пытался расплатиться в автобусе карточкой, на которой нет денег, и операция не прошла, то карта попадает в черный список перевозчиков. Операция не будет успешной до тех пор, пока задолженность не будет погашена. Притом деньги спишутся автоматически, как только на карту поступят деньги. Оказался ли данный школьник заложником такой ситуации – покажет проверка.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Федураев, директор компании ООО «РостТранс»

- Если карта рабочая, и она до этого не попадала в стоп-лист, и так получилось, что на ней нулевой баланс, есть возможность 1-2 поездок, как говорится, в долг. Современные карты предусматривают понижение баланса до -50 рублей. Терминал даже выдаст чек. Если в ближайшее время карта будет пополнена, то в стоп-лист она, скорее всего, не попадет. У оператора есть такое понятие, как неавторизованная транзакция. Даже, если карта заблокирована, есть вероятность, что одна поездка все же пройдет. Перевозчики несут убытки. На 31 декабря 2019 года, спустя три месяца работы безналичной системы оплаты за проезд, сумма таких неавторизованных транзакций у нас в компании составила 30 тысяч рублей. То есть перевозчик недополучил и бесплатно провез пассажиров. А сколько пассажиров вышли просто так. С приходом новой системы количество зарегистрированных пассажи ров уменьшилось, а зайцев и безбилетников увеличилось.

ВАЖНО

Проверить, числитесь ли вы в стоп-листе, можно по ссылке.

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