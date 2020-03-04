Пальцами вкуснее: во Владивостоке открылся бар, где нужно есть только руками

Новый концептуальный бар «Руками» открылся во Владивостоке рядом со входом на стадион «Динамо». Это первое заведение в городе, в котором сервировка стола не предусматривает столовых приборов. Меню в нем придумано так, чтобы все блюда из него было удобнее и вкуснее есть именно пальцами. Заведение пока что работает в тестовом режиме, так что в нем уже успели побывать гости.

В баре действительно не выдают ни вилок, ни ложек – только перчатки. Персонал заведения говорит, что при тактильном соприкосновении с едой у человека раскрываются дополнительные рецепторы, поэтому еда становится вкуснее. Мол, человек в каком-то роде вспоминает свои первобытные инстинкты и полностью ощущает еду.

Во Владивостоке открылся бар, в котором не выдают столовые приборы. Фото: Илья Табаченко

- Выдают перчатки и извольте поедать все ручками, даже салаты. Скажу сразу, это норм. Даже постепенно просыпается внутренняя свинья и радостно повизгивает. Мне понравилось! Ну и хлебушек дают, чтобы вы там всё повымакивали... По еде в целом хорошо, мне не очень понравилась малосоленая рыба на веточках, что-то типа гравлакса со свеклой, где свекла совершенно перебила вкус рыбы. И ещё бы сосисочки делали сами - было бы идеально, - рассказывает один из первых посетителей бара Илья Табаченко.

В меню ресторанчика пока что есть 28 позиций.

- Мы со всего земного шара, из разных кухонь выбрали самые вкусные блюда. Ориентировались, конечно на те, которые удобно употреблять руками, но взяли и известные позиции, например, салат «Цезарь». Правда, добавили ему изюминки - переделали таким образом, чтоб его можно было есть руками. Многие наши гости, опробовав, были в восторге, - рассказывает управляющий бара Владислав Демидов.

На вопрос: «А если гостю уж очень захочется поесть вилкой?» - корреспонденту ответили, что приборы в заведении все-таки имеются, но без боя сдаваться персонал тоже не собирается - попробуют убедить вкусить блюдо руками.

В заведении говорят, что вилка ранит карму. Фото: Илья Табаченко

- Пока мы с такой проблемой не сталкивались, люди идут на идею и всячески ее поддерживают. А в будущем… Если кто-то будет отказываться - попробуем его убедить. Ну и если уж совсем, конечно, ни в какую, то выдадим приборы.

Из алкоголя в баре есть пиво. Появится ли в дальнейшем что-то покрепче, пока неясно. Бар располагается рядом со входом на стадион «Динамо», а в России действует запрет на продажу алкогольных напитков вокруг спортивных сооружений. Руководство бистро сейчас выясняет – попадают ли они под запрет или нет.