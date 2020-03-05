А снег еще будет? Синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье

Обрушившийся на Приморье снежный циклон спустя сутки отступает. Сегодня днем, 5 марта, вихрь окончательно сместится в Тихий океан, и осадки в основном прекратятся. На большой территории потеплеет до плюсовой температуры, появятся прояснения, лишь местами отметки будут слабоотрицательными, - сообщает портал "Примгидромет". На данный момент в отдельных районах края на дорогах застыла гололедица. Ветер северный, умеренный до сильного. Температура воздуха -2...+3 градуса.

Во Владивостоке переменная облачность, на небе преимущественно без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Северный ветер по скорости оценивается как сильный. Температура воздуха -1...+1 градус.

Как и в приморской столице, в Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат и гололедица. Ветер северный, северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха -1...+1 градус.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Сильный ветер берет направления с севера и северо-запада. Температура воздуха +1...+3 градуса.

Напомним, прошедший циклон для Приморья окажется далеко не последним на этой неделе. Как рассказал руководитель Примгидромета Борис Кубай сайту Примпогода, на этой неделе ожидаются еще небольшие смешанные осадки, связанные с теплым фронтом. Они выпадут в регионе 7 марта.