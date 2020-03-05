Выиграл войну, но бесплатный проезд «не заслужил»: в Приморье 94-летнего ветерана выгнали из автобуса и порвали его документ

Так уж вышло, что чествовать ветеранов Великой Отечественной, которым сейчас под сотню лет и которые стояли грудью за нашу страну и нашу свободу, у большинства из нас принято лишь один день в году. 9 Мая они чувствуют себя нужными, а свой подвиг – ценным. А что же в остальные дни? А в остальные дни бывает разное. И в голове не укладывается, что порой за несчастные 20 рублей ветерана могут просто выпихнуть из общественного транспорта, порвать его документы, а никто из пассажиров не вступится. Не укладывается, но такое тоже происходит.

И ЧТО, ЧТО ВЕТЕРАН? БЕСПЛАТНО – ТОЛЬКО ПЕШКОМ

Жителю Уссурийска ветерану Александру Николаевичу Мицкому в декабре 2018 года было уже 94 года. Он бил немцев на Курской дуге, в Белоруссии, Польше и Прибалтике и никогда бы не подумал, что столкнется с такой ситуацией. В своем городе Александр Николаевич сел автобус, а на выходе из салона показал водителю удостоверение, где черным по белому написано: ветеран Великой отечественной войны.

Водитель встал в позу и потребовал оплатить проезд – 21 рубль на тот момент. «Бесплатно только пешком», - заявил шофер. Ветеран возражал, завязалась сначала словесная перепалка. А когда водитель вышел из себя, он взял это самое удостоверение, порвал его и спрятал в бардачок. Александр Николаевич опешил.

- Я не выйду из автобуса, пока ты не вызовешь полицию, - обратился ветеран к рулевому.

Водитель, естественно, звонить никуда не стал. Свидетелями этого затяжного конфликта поколений, морали и систем были двое пассажиров - двое молодых парней, которые не стали вмешиваться в происходящее.

Дальнейшее известно, в том числе, и со слов девушки, стоявшей на остановке. Неожиданно для себя она стала очевидцем того, как водитель автобуса грубо вывел пожилого пассажира из салона автобуса на улицу и уехал дальше по маршруту. Оказавшись на остановке, Александр Николаевич попросил ее вызвать полицию.

В АВТОБУСЕ НЕТ МЕСТА МОРАЛИ

Найти водителя оказалось задачей несложной. Но в итоге выяснилось, что оперативники могут возбудить уголовное дело только по статье «Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности». Других статей к данному случаю найти не смогли. Следствие длилось долго, однако найти то самое разорванное удостоверение участника войны так и не удалось. Оперативники выслушали всех и каждого и вместе с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направили дело в суд.

На суде водитель рассказал свою версию случившегося. Сергей – местный житель, уроженец Уссурийска. Не мигрант, как поторопились объявить некоторые СМИ, не выходец с Кавказа. В зале суда он заявил, что никакого удостоверения у ветерана якобы при себе не было. Пассажир показал ему «какую-то бумагу», больше похожую на направление на лечение в санатории, и пытался доказать, что это удостоверение. Сергей утверждает, что документ, каким бы он ни был, трогать не стал. И уж тем более не рвал его, поэтому в принципе не понимает, в чем его обвиняют.

Дело рассматривал Мировой судья Уссурийска. Сергею грозил не только штраф, но и лишение свободы. Правда, обошлось без этого.

- 28 февраля суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - рассказал государственный обвинитель по данному уголовному делу.

Поскольку Сергей вину не признал, приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать. Водитель считает, что чист и перед законом, и перед совестью. Правда, объясняться с журналистами не захотел и повесил трубку. На момент выхода статьи адвокат не брала трубку. Видимо, оба заняты составлением жалобы на приговор суда.

А вот ветеран Александр Мицкий - сейчас ему 96 лет - по-прежнему живет в Уссурийске, с журналистами общается, но о событиях того дня вспоминает нехотя. Говорит, что плохими воспоминаниями не хочет себе «калечить нервы на 97-м году».

- Правильно сделали, что осудили, он – хулиган. Психованный хулиган. Если бы он не был хулиганом, его бы не судили. Тогда он бы не порвал мое удостоверение, - высказал свое оценочное суждение корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Александр Николаевич Мицкий.

А ЧИНОВНИКОВ И НЕ ОСУДЯТ

Естественно, новость о том, что водитель выпихнул ветерана из автобуса, вызвала большой резонанс. Оправдать водителя трудно, но понять можно. Дело в том, что ветеранское удостоверение не дает само по себе право бесплатного проезда. В Уссурийске существует единый социальный проездной, а пользоваться им – те еще хлопоты. Действует он месяц, а купить его можно за 800 рублей, - рассказали в администрации Уссурийска.

То есть ветеран должен каждый месяц приобретать этот проездной, затем предоставлять все документы чиновникам, чтобы муниципалитет компенсировал ему все затраты. Понятно, что такая схема появилась вынужденно, но как быть в данном случае 96-летнему человеку?

Сам Александр Николаевич был уверен, что, показывая удостоверение, делает все правильно. Да и многие его друзья-ветераны тоже, видимо, не знают, что для них придумали чиновники, причем, уже давно. Даже глава Совета ветеранов в разговоре с корреспондентом признался, что думал иначе.

- Меня избрали только в январе 2019 года, поэтому этот случай я лично не застал. Сейчас в Уссурийске осталось 57 участников войны. Они все примерно такого же возраста, как и ветеран, о котором идет речь. В основном они не передвигаются на общественном транспорте. Единицы тех, кто может ходить. То, что случилось с Мицким – самая настоящая дикость, - подбирает слова Виталий Тюрин, председатель Совета ветеранов в Уссурийске. - Как еще можно сказать о таком человеке. Тут ведь проблема не в автобусе, а в отношении к ветеранам. Я жил на Украине, и как раз два года назад пенсионеры там могли ездить в автобусах по удостоверению, что уж говорить о ветеранах. Везде таким должен быть почет. Ветеран, у которого есть при себе удостоверение, имеет полное право проехать в автобусе бесплатно.

Видимо, пока льготный проезд будет устроен так, как сейчас, подобных конфликтов не избежать. Однако хочется верить, что в большинстве своем водители не идут на поводу у строгих правил, когда речь о тех, кто воевал за будущее поколение. Поколение, которое рвет доказательство подвига и выбрасывает тебя из автобуса.

СПРАВКА «КП»

Мицкий Александр Николаевич – родился 7 февраля 1924 года в селе Фунты, Барнаульского района Алтайского края. В свое время работал трактористом в селе Повалиха.

24 марта 1942 года Александра Николаевича призвали в армию. Встретиться лицом к лицу с войной ему пришлось в возрасте 18 лет. Его почти сразу направили в 72-ю Сибирскую добровольную дивизию. Он окончил трехмесячные курсы механиков-водителей танка и отправился на 1-ый Украинский фронт.

Как сообщатся на сайте Пенсионного фонда России, на войне Александра Николаевича дважды ранили, один раз – осколком снаряда, трижды он горел в бою. «Танки на месте не стоят, танки всегда – на передовой», - говорит он. Молодым мужчиной он бил немцев на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Прибалтике. Со своей танковой частью прошел всю Восточную Пруссию и принимал активное участие в боях за взятие Кенигсберга. Потом была капитуляция, после которой дивизию Александра Николаевича перебросили на Дальний Восток. Задача – бороться с японскими захватчиками. Долгожданную победу Александр Мицкий встретил живым.

Всего у ветерана 23 награды: орден Отечественной войны 1-ой степени, «За освобождение Белоруссии», «За взятие Кенигсберга», медали Жукова, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После войны он остался жить в Уссурийске. Прошел путь от слесаря до начальника ремонтно-механического цеха. Ушел на пенсию в 72 года. Трудовой стаж Александра Николаевича – 59 лет. В 2020 году ветеран отпразднует свой 97 день рождения.

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