2020-03-05T05:58:31+03:00
Общество

Ребенок стал хромать, оказалось - рак: трехлетней Алисе поставили страшный диагноз

Девочка из Приморья полетела на лечение в Москву
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Врачи обнаружили у Алисы рак. Фото предоставлено фондом «Сохрани жизнь»Врачи обнаружили у Алисы рак. Фото предоставлено фондом «Сохрани жизнь»
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Алисе из Приморья всего лишь три года. Малышке нравится лепить фигурки из пластилина или теста, рисовать красками, слушать, как мама читает ей сказки. Еще пару месяцев назад она была самым счастливым и, казалось бы, здоровым ребенком в мире... До тех пор, пока однажды у нее не заболела нога.

В начале января этого года Алиса пожаловалась своей маме на боль в бедре, а через неделю девочка уже не могла ровно ходить, хромала. Хирург направил испуганную мать Оксану с дочкой на МРТ. Там врачи и обнаружили массивное образование в бедренной кости. Биопсия 3 февраля показала, что у трехлетней девочки остеогенная саркома высокой степени злокачественности. На лечение Алису с матерью отправили в Москву, в НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина.

- День, когда Алиса родилась, стал самым счастливым и незабываемым - рассказывает Оксана, мать Алисы представителям благотворительного фонда «Сохрани жизнь», - этот маленький комочек счастья, крошечные ручонки, розовые щёчки, курносый носик... Я всю жизнь о ней мечтала. Первое слово, которое сказала Алиса - «Мама». Она очень ласковая и дружелюбная девочка. Всегда всем поделится, всегда всех пожалеет. Очень быстро учит стишки и песенки. И когда у неё что-то получается, она с радостью говорит, что у нее все получилось! Сейчас Алиса мечтает только о том, чтобы выздороветь.

Фонд помощи онкобольным детям «Сохрани жизнь» сразу оплатил семье билеты из Владивостока в Москву и обратно - ждать было нельзя. Но эту сумму - 65 000 рублей благотворительной организации необходимо восполнить. В будущем деньги могут также срочно понадобиться кому-нибудь другому. Представители фонда на своем официальном сайте открыли сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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