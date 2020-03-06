Метель, штормовой ветер, взлом припая: по Приморью может ударить суперциклон

Приморье 10 марта может накрыть суперциклон. По словам Бориса Кубая, если опасения метеорологов подтвердятся, то снега выпадет в полтора, а то и два раза больше, чем во время последней непогоды, сообщает пресс-служба «Примгидромета». Количество осадков может превысить 20 миллиметров за 12 часов и менее, что соответствует категории «очень сильный снег».

Как рассказывает главный синоптик края, начнется все в Забайкалье - за выходные дни там должен «сформироваться холодный атмосферный фронт».

- Перед собой фронт будет «гнать» теплый воздух, поэтому в крае повсеместно будет наблюдаться положительная температура. Но своей южной периферией холодный фронт выйдет на акваторию Желтого моря, где будут созданы благоприятные условия для рождения активного циклона, - рассказывает Борис Кубай.

Эксперты считают, что дальше циклон двинется к Татарскому проливу, а холодный фронт 10 марта подойдет к югу, а затем распространится по всему краю. Принесет, конечно, с собой «подарки»: очень сильный снег, метель, штормовой ветер, гололедные явления, налипание мокрого снега на проводах, бурю, взлом припая. Во Владивостоке во вторник местами прольет дождь, а ближе к морю – мокрый снег.

Поскольку до 10 числа еще довольно далеко, данные будут регулярно обновляться. Возможно, что угроза в буквальном смысле обойдет Приморье стороной.

- Ближе к дате соответствующее предупреждение жителям края будет распространено в том числе и через МЧС. Жителям лучше отменить дальние поездки, особенно через перевалы, а личные автомобили оставить дома 10 марта. Но, прежде всего, необходимо следить за информацией о погоде в регионе. Коррективы в прогнозах вполне вероятны.