«Получили аванс, и началось»: строители многомиллиардного объекта в Приморье вышли на забастовку

Сотни строителей музейно-театрального комплекса на Русском острове вышли 11 марта на стихийный митинг, кадры с которого заполонили соцсети. Корреспондент «КП-Владивосток» попытался разобраться в причинах забастовки, узнал об условиях проживания и работы строителей, а также пообщался с непосредственным руководителем масштабного проекта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/765726" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке работники масштабной стройки вышли на митинг.Видео: dpskontrol125rus

Музейно и театрально-образовательные комплексы на Русском возводит ООО «Стройтрансгаз-Восток» (СТГ-Восток). Компания пришла на смену другому исполнителю – «Стройгазмонтаж». Смена подрядчика лишь изначально сказалась положительно и на темпах строительства, и на общем настрое рабочих. Но вскоре...

Пыл митингующих поутих с появлением официальных службФото: Милана СОКОЛ

Накипело

10 марта на стройке выдали очередную часть зарплаты – аванс. И именно это стало отправной точкой. Как уверяют рабочие, сумма почти вдвое оказалась меньше, чем в прошлые месяцы. Что послужило причиной столь резких перемен, люди до конца не понимают. Одни говорят, что им снизили ставку, не поставив в известность, другие уверяют, что всех лишили премии из-за невыполненного плана. «Премию выдали 8 тысяч, а должны были 60, разница очевидна», – констатирует сотрудник. Неосведомленность привела к массовому протесту и, как следствие, сорванному рабочему дню.

– В прошлом месяце получил 120 тысяч рублей, в этом увидел расчетку и ахнул – вышло 69. А еще сравнили с приятелем ведомость, должность у нас одинаковая, разряд тоже, разница в отработанных сменах всего один день, а сумма у него ровно на 5000 тысяч больше, как начисляют - не понятно, – возмутился уроженец Алтайского края.

Рабочий день частично сорванФото: Милана СОКОЛ

На обсуждении зарплаты люди не остановились. Как оказалось, у бастующих целый ряд претензий к руководству. Критике подверглись и условия проживания, организация перевозки и питания. Строители живут в общежитии на Русском острове – около 600 человек, а также в гостинице «Белый лебедь» – 640 человек, и примерно 600 рабочих в хостеле на Выселковой. И если на острове в основном возникали проблемы с очередью после смены в душ и звучали нарекания по поводу отсутствия ремонта в столовой, то в городе проблем оказалось больше.

– Кормят одними сосисками и яйцами, видеть их уже не можем. Горячей воды нет, холодную тоже часто отключают. После смены ни помыться, ни постираться, вещи сушить попросту негде. Вставать приходится очень рано, ведь нас заселили огромной толпой, в тесных комнатушках по 8 человек, просто не успеваем нормально собраться на работу, – поделился строитель из Бурятии, которого поселили в хостеле.

Столовая расположилась в ангареФото: Милана СОКОЛ

Понаехали

Стоит отметить, что подавляющая часть из 2190 работников – приезжие. Около 30% из Бурятии, остальные из центральных регионов России. Как это ни парадоксально, приморцев на стройке во Владивостоке практически нет. Как уверяют работники, трудоустройство на престижный объект происходит через кадровые агентства. При этом за услуги посредников в надежде на перспективное будущее люди платят от 10 до 40 тысяч рублей. По словам работников, устроиться напрямую практически невозможно, несмотря на многочисленные вакансии в интернете.

Перед поездкой строителям обещали высокую зарплату и достойные условия проживания. Все как один уверяют, что в конце прошлого года и в начале нового вознаграждение за труд действительно порадовало. Многие получили по 100-120 тысяч рублей за месяц. При довольно высокой, по российским меркам, зарплате строители особо не обращали внимание на бытовые неурядицы, а если и жаловались, то в основном своим бригадирам.

Генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-Восток» Владимир ПростоквашинФото: Милана СОКОЛ

Позиция руководства

Пыл митингующих удалось охладить после вмешательства начальства, появления на территории охраны, а также представителей приморской прокуратуры и следственного комитета.

– В смену вышли 1568 человек, участниками митинга стали максимум 400. Остальные соответственно работают, по крайней мере, люди, которые у нас здесь живут практически все продолжают трудиться. Действительно, есть жалобы на условия проживания в хостелах, сейчас будем разбираться с этим, обратимся в прокуратуру, ведь мы платим деньги за размещение строителей. За 4 месяца, которые мы здесь работаем, лучших условий пока не нашли, – рассказал генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-Восток» Владимир Простоквашин.

Серьезные мужчины приободрились при виде камерыФото: Милана СОКОЛ

Что касается зарплаты, тут у руководства свое обоснование.

– В прошлом месяце мы выполнили 46% от установленного плана. Зарплата выплачивается по принципу: основная часть, которая остается неизменной, и премиальная. Естественно, что премию пришлось сократить, на сколько выполнили план - на столько и получили, – отметил гендиректор.

По словам Владимира Ивановича, средняя зарплата на стройке – порядка 68 тысяч за установленную норму часов. Минимальная зарплата в этом месяце составила 53 тысячи рублей. Аванс, согласно стратегии компании, выплачивается 10 числа. Руководитель уверяет, что работники питаются бесплатно, им оплачивается дорога и предоставляется безвозмездно жилье.

– Я готов выслушать претензии строителей, но не в такой обстановке, когда кругом галдеж. Нужно вызвать всех бригадиров, все ответственные службы, к которым есть нарекания, и тщательно рассмотреть возникшие вопросы. Например, некоторые жалуются, что не получили компенсацию за проезд. Это не потому, что их деньги ушли куда-то, а просто один расчетчик не успел еще справиться с той кипой документов, которая накопилась. О проблемах в хостелах знаем, своими силами обустраиваем здесь помещения для сушки вещей, чтобы у людей была возможность спокойно переодеться.

Для рабочих организовано трехразовое питаниеФото: Милана СОКОЛ

По словам руководителя, существует и проблема с квалифицированными кадрами. Людей действительно набирали со всей России, при этом положиться можно далеко не на всех. Гендиректор отметил профессионализм сахалинцев, которых на стройке около 200, и пожурил некоторых представителей Бурятии, по его словам, они иногда отсиживаются в укромных уголках или подвалах, чтобы не работать.

Война войной, а обед –по расписанию. Очередь из желающих подкрепитьсяФото: Милана СОКОЛ

Официально

На территории стройки уже побывали представители прокуратуры, следственного комитета и Роспотребнадзора.

– В настоящее время прокуратурой с привлечением специалистов Государственной инспекции труда в Приморском крае и управления Роспотребнадзора в Приморском крае организованы проверочные мероприятия на предмет исполнения работодателем трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, – констатировала пресс-служба прокуратуры.

Сегодня работа на стройке не кипитФото: Милана СОКОЛ

Свою проверку начал и следственный комитет. Специалисты проверяют имеется ли на предприятии задержка зарплаты.

– В ходе проверки изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отмечено на официальном сайте ведомства.

«КП» следит за развитием событий.

Охрана оказалась приветливой и улыбчивойФото: Милана СОКОЛ