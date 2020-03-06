Помощь маме: около 7 млрд рублей выделено в бюджете Приморья для выплаты семьям с детьми

Обеспечить возможность уверенно смотреть в будущее - такова одна из главных задач так называемых «демографических выплат» - пособий для семей с детьми. На 2020 год на эту часть социальных обязательств в Приморском крае запланировано около 7 млрд рублей. Всего в 2020 году в Приморье действует 13 мер поддержки для семей с детьми.

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию 2020 года по многим положениям стало революционным - поправки в Конституцию, усиления роли правительства и многое другое. Но самое ключевое - это социальный блок. В частности, глава государства особый акцент сделал на важности поддержки семей с детьми. Владимир Путин анонсировал, что с 2020 года в стране начнут действовать новые выплаты.

«С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до 1,5 лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц», - отметил глава страны.

Кроме того, при поддержке федерального бюджета в 75 регионах страны, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток, начались выплаты на третьего или последующих детей.

СПРАВКА «КП»:

«Демографические выплаты» - это часть большого национального проекта «Демография», который был инициирован президентом РФ и реализуется в стране с 2019 года. Добиться всех целей по проекту страна должна к 2024 году. Через 5 лет должен быть сформирован механизм финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей, гласит паспорт проекта.

Дела ближайшего будущего

В Послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена. Кроме того, глава государства заявил, что маткапитал будут выдавать уже при рождении первенца. Чтобы подробнее узнать о существующих выплатах и подать документы для их получения, все нуждающиеся должны обратиться в отделы МФЦ или единые окна соцзащиты по месту жительства.

- У меня четверо детей, младшей из которых еще нет трех лет, - рассказывает Арина Чебурова, жительница села Черниговка. - Я пока не работаю на постоянной основе, так как занимаюсь воспитанием ребенка. Алиментов на старших детей не хватает, чтобы полностью покрыть расходы на все нужды. Так что социальные выплаты - компенсации на канцелярию, приобретение школьной формы, обуви, рюкзаков и так далее - для нас существенная поддержка. Я могу компенсировать эти расходы и потратить деньги на другие нужды детей. Мне также понравилась выплата 2500 рублей - эти деньги мы тратим на лекарства. Также очень помогают бесплатные обеды для детей в учебных учреждениях.

ДЕМОГРАФИЯ - ОСНОВА ВСЕГО

Одна из важнейших задач, которую поставил в послании Федеральному собранию 2020 года Владимир Путин - решение демографической проблемы. Для этого правительству еще предстоит разработать новые выплаты для семей, чтобы они смело смотрели в будущее и не боялись планировать детей. Но уже сейчас благодаря национальному проекту "Демография" власти регионов всерьез взялись за создание комфортных условий жизни для населениях. Таких, которые позволят повысить рождаемость и продолжительность жизни.

Естественно, что для выполнения поставленных задач нужны деньги. И большую часть из них бюджет края получает из Москвы. Всего в 2019 году в Приморье на реализацию нацпроекта "Демография" поступило порядка 5 млрд рублей. И большая часть из них - почти 3 млрд - пришли сверху.

Всего в нацпроекте предусмотрены пять подпроектов, каждый из которых позволяет решить блок задач по одному из направлений. Например, помочь материально семьям при рождении детей, либо повысить вовлеченность приморцев в занятия спортом и так далее. Естественно, каждый блок предусматривает свое финансирование. Например, подпроект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае". На него только в 2019 году было выделено 17 млн рублей. Более 24 млн "ушли" на подпроект "Спорт - норма жизни", еще более 1 млн рублей выделено на переобучение молодых мам.

ЧТО ПОЛОЖЕНО

Большая часть социальных выплат предусмотрена федеральным законодательством. Например, предоставление регионам права вводить региональный капитал или льготное обеспечением жильем при необходимости. Право получить от государства свой дом или квартиру в Приморье имеют те семьи, где воспитывается пять и более детей. Кроме того, многодетные мамы имеют право на досрочную пенсию. И этот пункт не изменился в стране даже после проведения реформы 2018 года. Еще в 2020 год федеральное правительство ввело и такую меру поддержки, как единовременная выплата на погашение ипотечного займа. Ее размер составляет более 400 тысяч рублей. Как отметили в министерстве труда и соцзащиты Приморья, как только в край придут документы из Москвы, регион начнет работу по внесению поправок в свое законодательство.

Если же говорить о внутренних приморских выплатах, то многодетные семьи края могут рассчитывать на компенсацию из бюджета для приобретения автомобиля. Кроме того, многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума (а это 28 696 рублей на каждого члена семьи) могут получить возмещение расходов до 2,5 тысяч рублей на проезд, приобретение лекарств и канцелярии в школу, посещение учреждений культуры и отдыха. Кроме того, им положена и компенсация до 5 тысяч рублей на приобретение школьной формы и обуви на каждого ребенка. Так же в Приморье для многодетных семей предусмотрено 50% возмещение расходов на оплату ЖКХ и 100% расходов на оплату взноса на капремонт.