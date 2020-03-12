«Японки» сильно постарели: эксперты выяснили возраст «продажных» авто в Приморье

Аналитики популярного автомобильного портала Drom.ru выяснили средний возраст машин, которые выставляют на продажу жители России в целом и Приморья в частности. Специалисты сделали вывод, что рынок подержанных авто в регионе стареет от года к году. Так, средний возраст продажных машин достиг 14 лет.

Исследование проводилось с использование внушительной базы объявлений, которых было опубликовано 5,3 миллионов. Аналитики сравнили возраст машин, продаваемых за последние 15 лет и пришли к неутешительным выводам. Средний возраст иномарок с пробегом в стране в 2019 году составил 12 лет. При этом в столице родины продаются более свежие авто – выпущенные 10 лет назад.

Что касается Дальнего Востока, в Хабаровске владельцы продают 16-летних железных коней. Приморцы в 2019 году избавлялись от авто, выпущенных 14 лет назад. Стоит отметить, что возраст автопарка в 2014 и 2009 годах был несколько моложе и составлял 11 лет.

Рекордсменами по стареньким «японкам» стали Камчатский край и Еврейская автономная область. Средний возраст пробежных авто здесь составил 19 лет. На Камчатке машины «постарели» за последние 5 лет, а в ЕАО возраст транспортных средств, выставленных на продажу, стабильно растет каждый год.

По мнению экспертов «Дрома», российский автомобильный рынок продолжит стареть. Предпосылок к изменению ситуации, к сожалению, нет. У многих автомобилистов попросту нет денег на покупку новых машин, поэтому жителям различных регионов приходится ездить на изрядно подержанных авто. Как отмечает пресс-служба автопортала, большинство водителей по-прежнему не готовы пересесть на русскую машину и предпочитают стареющие иномарки.