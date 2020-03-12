Житель Приморья напал на бригаду скорой помощи за то, что те «слишком долго» ехали к его пьяной жене

Пока большинство из нас отдыхали в дополнительный выходной в понедельник, 9 марта, фельдшер станции скорой помощи Яковлевского района Анастасия Буртасова выполняла свою обычную работу – спасала людей. Она работает в сфере здравоохранения уже больше 10 лет, и за все это время она ни разу не сталкивалась с жестокостью по отношению к себе со стороны родственников пациента. Ее статистика обнулилась 9 марта 2020 года.

ПРИЕХАЛИ СПАСАТЬ, А НУЖНО БЫЛО СПАСАТЬСЯ

Началось все со звонка диспетчеру станции скорой помощи. «Моей супруге плохо, у нее нарушена речь, возможно, инсульт», - неразборчиво произнес на том конце провода мужчина. Узнав адрес, оператор передал всю необходимую информацию бригаде. Спустя 12 минут неотложная помощь была на месте. Однако такого радушного приема не ожидал никто из медперсонала.

- Не успели мы выйти из машины и подойти к подъезду, как на улице на нас напал агрессивный мужчина. При таком крике даже не могли разобрать, что он говорил тогда, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Анастасия Буртасова. - Вопли одни. Это был супруг пациентки, он и позвонил в скорую помощь. Сейчас уже я понимаю, что, возможно, такое поведение было спровоцировано тем, что, по его мнению, мы ехали слишком долго. Он полез на нас с кулаками. В итоге у меня ушиб мягких тканей грудной клетки, у водителя - ушибленная рана нижнего века и гематомы.

Анастасия сразу позвонила диспетчеру и сообщила о нападении, заявив, что не зайдет в квартиру к пациенту без сопровождения сотрудников полиции. Тем временем мужчина не унимался, все время кричал и бросался на медиков. Только вот клятва Гиппократа не позволили фельдшеру оставить пациента в опасности даже при таких обстоятельствах.

- Я попала к пациентке через минут 10-15. Пошла в квартиру на свой страх и риск. Мне нужно было как-то людей спасать, а не с мужчиной этим разбираться, - продолжает Анастасия. - Симптомы были изначально похожи на инсульт, но в итоге оказалось, что женщина, которой примерно около 50 лет, была просто пьяна. Мужчину увели, чтобы я смогла оказать помощь его супруге. Он оставался в агрессивном состоянии и был готов напасть еще.

По словам Анастасии, когда она проводила осмотр пациента, дебошир намеревался разбить стекла скорой помощи. Водитель попытался остановить его, но в итоге сам пострадал от его рук.

ВРАЧИ В ОПАСНОСТИ

Позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Следственно-оперативная группа и участковый все-таки смогли успокоить мужчину хотя бы в части рукоприкладств. Однако, по словам Анастасии, даже при силовиках мужчина вел себя провокационно, не боясь последствий.

- Установлено, что бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру дома по улице Почтовая на станции Варфоломеевка Яковлевского района, - заявили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. – У 55-летнего мужчины произошел конфликт с фельдшером и водителем скорой помощи, в результате чего медработники получили ушибы и ссадины. Опрошены участники инцидента. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.

Полиция проводит проверку, решение по драчуну пока не принято.

Врачи не впервые жалуются, что никак не защищены на работе. По инструкции, в таких ситуациях нужно звонить диспетчеру. Но как это обезопасит медработников? В большинстве случаев медперсоналу приходится самостоятельно стоять за себя.

Со стороны выглядит чудовищно, когда на человека в халате врача нападает какой-нибудь пациент с кулаками и избивает его, но это не редкость. По мнению большинства медиков, это вызвано именно безнаказанностью. Ведь российское законодательство не предусматривает статью за нападение на врача при исполнении своих служебных обязанностей. В случае, если ситуация с Анастасией дойдет до уголовного дела, речь будет идти просто о побоях. Другое дело, если бы Анастасия была сотрудником полиции. Там и статья имеется, и наказание суровое. Но в реальной действительности она приехала спасать человека, а в итоге сама оказалась пострадавшей.

- Проблема серьезная. К сожалению, случаев нападения на медперсонал в Приморском крае предостаточно. Уверена, что это связано с несовершенством законодательства, - делится своим мнением в разговоре с «Комсомолкой» Ксения Гусенцова, руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Приморского края. - Необходимо приравнять нападение на врачей к нападению на сотрудников полиции. Тем более, что оба находятся при исполнении своих служебных обязанностей. В таком случае, тем, кто причинил травмы врачу, будет грозить до пяти лет лишения свободы, а не два, как сейчас.

Разумеется, ужесточение наказания – внушительная мера, но хочется обратиться к сознательности горожан. Анастасия, несмотря на опасность, которая явно угрожала ей со стороны хмельного мужчины, поспешила спасти его супругу. Ведь она – врач. Человек, который вытаскивает людей с того света. Одно это должно пробуждать в пациентах и их родственниках уважительное отношение. В противном случае, кто поспешит к вам на помощь, когда нужно будет спасти вас или ваших близких?

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