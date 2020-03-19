Вместо самой шикарной видовой Владивостока резидент Свободного порта задумал строить дом

Алексеевская сопка могла бы стать самой эффектной видовой площадкой Владивостока. Центр города, шикарный вид на мост и бухту Золотой Рог, с сопки можно даже концерты слушать на центральной площади. Или можно превратить ее в небольшой парк - на северном склоне как раз еще остались деревья, не загораживающие обзор, а на самой вершине есть объект культурного наследия - геодезический знак.

Еще в 1866 году лейтенант флотилии Константин Старицкий определил на вершине Алексеевской сопки точку Лапласа, от которой ведется вся владивостокская география. Раньше таких знаков в городе было два, но один из них, на горе Орлиное гнездо, в 1956 году уничтожили. Геодезисты и картографы по сей день делают привязку к месту именно от Алексеевской сопки.

Последнее, что можно здесь представить - еще один жилой дом. Но недавно СМИ узнали именно о таких планах.

ЗАСТРОЙКА ВИДОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Выяснилось, что еще в феврале 2019 года некий резидент Свободного порта - ООО «Примстрой» - договорился с департаментом земельных и имущественных отношений края об аренде южного склона. Речь идет об участке площадью 1 765 квадратных метров практически на самой вершине кадастровой стоимостью чуть больше 3 миллионов рублей. Он имеет V-образную форму и буквально окружает тот самый объект культурного наследия.

Тот самый участок, на котором хотят построить многоквартирный дом. Источник: Публичная кадастровая карта

Землю взяли в аренду на 14 лет под одну весьма прозрачную цель - строительство многоквартирного дома высотой до четырех этажей. Неожиданно? О, да.

В лихие 90-е на южном склоне сопки появился элитный микрорайон - две не равные, но параллельные друг другу строчки из плотно стоящих друг к другу коттеджей. У большинства местных жителей тут свой гараж на первом этаже, квартира в несколько уровней и потрясающий вид на центр города и бухту. Улица получила название Почтовая, а элитные дома - свою нумерацию, нижняя четная сторона - от 2 до 32 дома, верхняя нечетная - от 1 до 15. Постепенно все привыкли к этому микрорайону, но и он все-таки, пусть и не значительно, ограничил своими крышами вид с Алексеевской сопки.

Новый же дом там если и удастся построить, то никакой видовой площадки не будет и в помине. До сих пор не понятно, как вообще департамент смог отдать участок в аренду. По всей видимости, сделано это было чиновниками вопреки указаниям своих же коллег – инспекции по охране объектов культурного наследия.

- Когда департамент земельных и имущественных отношений захотел заключить договор с ООО «Примстрой», то они обратились в краевую инспекцию по охране памятников. Те, в свою очередь, им дважды отказали в согласовании, сославшись, что там пролегает охранная зона, установленная в 1998 году, - рассказывает юрист Маргарита Лопатина. - Но это была их внутренняя переписка, представители инспекции ее нам показали, но предоставить не могут. Поэтому мы просто пришли к выводу, что надо написать в прокуратуру. Попросили надзорное ведомство провести проверку. Уж им то точно предоставят внутренние документы.

Коттеджи Почтовой улицы частично закрывают обзорФото: Сергей БАЛАНОВ

ОБЩЕСТВЕННИКИ VS ЖИТЕЛЕЙ

Маргарита – одна из тех энтузиастов, кто уже давно пытается вернуть Алексеевскую сопку горожанам. Несколько лет подряд на их пути стояли жильцы трехэтажного дома по адресу Суханова, 6в. Единственный путь к Алексеевской сопке сегодня через двор этого дома. Несколько лет назад жильцы обнесли двор забором и поставили кодовый замок, фактически объявив видовую площадку своей собственностью, куда посторонним вход воспрещен. Якобы чтобы тут не мусорили.

Многие годы горожане и гости города попадали на видовую обходными способами - прорывались вместе с проходящими через калитку местными жителями, передавали по сарафанному радио код от замка, даже просто перелезали через забор. Юристы же выяснили, что закрывать проход незаконно, здесь установлен сервитут. Дошло даже до суда, жильцам грозил штраф в 500 тысяч рублей. Однако ответчики оправдывались, что «забор не наш и попробуйте доказать обратное». В конце прошлого года ворота с кодовым замком все-таки открыли для гостей, правда, как рассказывают очевидцы, продолжают закрывать в ночное время.

Тот самый дом по ул. Суханова, 6в, отгороженный от остального мираФото: Сергей БАЛАНОВ

И вот только общественники отвоевали проход на сопку, как у них появилась новая проблема – застройка.

ЛАВОЧКИ - МОЖНО, ПАРК - НЕЛЬЗЯ

Как вообще можно было заключить договор аренды с резидентом Свободного порта, если с 1998 года здесь действовала охранная зона «памятников исторического центра города Владивостока», не понятно. Ведь по закону, первое, что в этой охранной зоне делать запрещается, - строительство.

Но это еще не все. Спустя полгода после заключения договора аренды, уже у геодезического знака появилась своя собственная охранная зона. Теперь он официально является объектом культурного наследия народов РФ, постановление подписал Олег Кожемяко 17 октября 2019 года. По этому документу на территории южного склона невозможно теперь даже благоустройство без согласования, не то что строительство. Можно поставить лавочки, фонари, и то, только так, чтобы ландшафт не повредить.

После резонанса в СМИ директор ООО «Примстрой» Илья Баринов неожиданно заявил, что строить дом больше не собирается. А, мол, хочет благоустроить там парк. И даже предложил, правда не лично, поучаствовать в проекте миллиардеру, совладельцу компании DNS Дмитрию Алексееву. И дело тут, видимо, не только в фамилии. Некоторое время назад Алексеев объявил о намерении создать нагорный парк в районе улицы Шилкинской, уже существует дизайнерский проект и даже удалось перевести землю в собственность города. Сам Алексеев в соцсетях прокомментировал предложение Баринова так: ко мне лично никто не обращался, но я все равно занят сейчас нагорным парком и хочу его довести до конца.

Корреспондент «КП» дозвонился до главы «Примстроя», чтобы уточнить его намерения. Информацию о строительстве парка Баринов не подтвердил, как, впрочем, и не опроверг. Говорит, что сами пока еще ничего не решили.

Территория Алексеевской сопки действительно нуждается в благоустройствеФото: Сергей БАЛАНОВ

СОДОМ И ВЛАДИВОСТОК

Но, в любом случае, даже если вдруг договор аренды, после всех проверок не будет расторгнут, при всем большом желании руководителя компании парк там навряд ли появится. Договор аренды-то был заключен с целевым назначением «строительство малоэтажного многоквартирного дома». То есть, ничего иного он там возводить не может.

А возможность расторжения договора вполне реальна. Сейчас этим занимается и мэрия Владивостока, несмотря на то, что они его не заключали.

- Да, действительно, ситуация такая сложилась: по решению краевой администрации охранная зона была установлена уже после того, как договор аренды был заключен. И сейчас администрация города принимает все меры, чтобы расторгнуть этот договор. Мы направили ООО «Примстрой» претензию о возврате земельного участка, так как он находится в зоне объектов культурного наследия, - подтвердили в пресс-службе администрации Владивостока.

Общественники обещают держать вопрос на строгом контроле.

- Я не оцениваю ничьи действия, работаю с фактами. Но я не хочу, чтобы люди гробили нашу историю, ведь нашим детям еще здесь жить. А это вот - «Сегодня мы нахапаем, а завтра хоть потоп» – очень грустно. Хочется, чтобы у нас в городе, были облагороженные видовые площадки. Ведь нет ни одной нормальной. Одна была на фуникулере и то куда-то дели. <…> А Алексеевскую сопку под инвестиционный проект отдавать... В моем понимании инвестиционный проект – это нечто другое. Он должен создавать рабочие места, нести пользу жителям, развивать город. А каким образом четырехэтажный дом — будет это делать? – делится Маргарита.

Объект культурного наследия сегодня часто используют как подставку для фотоФото: Сергей БАЛАНОВ

Интересный факт, до 1873 года сопка называлась «Содомской», потому что, как доносил полицейский того времени, «обитатели этих мест далеки в своем поведении от норм общепринятой морали». Переименовали место потом в честь великого князя Алексея Александровича. Он стал первым из Романовых, посетившим Владивосток. Прибыл он тогда, кстати, на фрегате «Светлана», в честь которого названа центральная улица города. Научился ли город к своему 160-летию бережно обращаться со своей историей, покажет ближайшее будущее. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.