2020-03-12T11:57:34+03:00
Общество

Более 3,8 тысячи бродячих собак отловят в Приморье

На их временное содержание и поимку краевое правительство выделит 28 миллионов рублей
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Во Владивостоке отловят больше всего - 1266 голов.Во Владивостоке отловят больше всего - 1266 голов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Свыше 3,8 тысяч бездомных собак планируют отловить в Приморье за этот год. На эти цели из регионального бюджета всем муниципалитетам выделят ни много ни мало - 28 миллионов рублей. В специальных клиниках бродяжек будут чипировать, вакцинировать и стерилизовать. По времени это должно занимать не больше 21 дня. Затем же животных собираются возвращать на место, на улицу. Конечно, выловят не всех собак, у каждого муниципального образования свое количество голов. Во Владивостоке цифра самая большая - 1266 собак.

Прежде всего стоит напомнить, что в крае не существует ни одного казенного приюта для безнадзорных животных. Есть только благотворительные зоозащитные организации (к примеру, «Умка»). Чтобы исправить проблемную ситуацию правительство Приморья хочет открыть не менее шести постоянных приютов в 2020 году. Утверждают, что для этого грантами разыграют 26 миллионов рублей.

В идеале, оба проекта - приюты и отлов с содержанием, должны будут взаимодействовать.

- Те приюты, которые будут содержать животных смогут приехать в ветинспекцию с допустим, кошкой, привить ее и сделать ей стерилизацию. Процедура для них будет бесплатна, - рассказывает представитель пресс-службы краевого правительства. - Благотворительные организации тоже могут претендовать на бесплатную стерилизацию и вакцинацию.

Программами, по их словам, уже заинтересовались предприниматели и зоозащитники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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