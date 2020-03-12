2020-03-12T12:18:05+03:00
Общество

Как у Тарантино: во Владивостоке девушка отказалась платить таксисту и натравила на него парня с бензопилой

Мужчина, испугавшись за свою жизнь, вызвал сотрудников полиции. Они уже проводят проверку.
Кристина ГРИН
Поделиться:
Парень угрожал таксисту и заявил, что девушка ни за что платить не будет.Парень угрожал таксисту и заявил, что девушка ни за что платить не будет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

40-летний Виталий (имя изменено – прим.ред.) работает таксистом во Владивостоке. 1 марта должно было быть для него обычным будним днем, но вместо этого он оказался героем голливудского фильма. Будто сценарий этого дня ему писал никто иной как Тарантино.

Поздним вечером Виталий принял очередной заказ. В салон машины села девушка. Он обменялся с пассажиром дежурной приветственной фразой и поехал. Ничего не предвещало беды, пока машина не остановилась на Борисенко – пункт назначения, указанный в заказе.

Однако дама решила, что платить водителю – не царское дело, и выскочила из машины. Виталий тут же отреагировал на поведение недобросовестной гостьи и выбежал за ней. Особа скрылась в контейнере, а когда Виталий подошел к нему вплотную, из гаража вышел мужчина, а в руках у него была включенная бензопила.

Оказалось, что незнакомец пришел на помощь пассажиру. Мужчина заявил, что та не будет платить, а ему следует делать ноги, пока чего не случилось. Вероятно, бензопила могла выскочить из его рук. Разумеется, Виталий не на шутку испугался и побежал обратно в свою машину. Уже сидя в салоне, он набрал в полицию и заявил о случившемся с ним беспределе.

- На телефон дежурной части отдела полиции № 2 Первомайского района Владивостоку поступило сообщение водителя такси, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» в пресс-службе городского УМВД. -По словам звонившего, пассажирка по прибытии в указанное место, вышла из автомобиля, отказавшись оплачивать проезд. Женщина позвала своего знакомого, который угрожал водителю предметом, похожим на бензопилу.

Однако, как отмечают в ведомстве, когда силовики прибыли на место, никого из участников конфликта там не оказалось. Теперь оперативники проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проделанной работы будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся жуки: толкование снов про жуков
Многие люди панически боятся этих насекомых и в реальности, а уж столкнувшись с ними во сне, утром пробуждаются с мыслями о самых страшных грядущих событиях. Понять, к чему снятся жуки, можно точно вспомнив все детали и разобравшись в своих действиях
Новости 24
Водитель сбил 15-летнюю девушку на трассе «Осиновка-Рудная Пристань» и скрылся с места ДТП
Грабителя-рецидивиста помог задержать молодой человек в Уссурийске
Во Владивостоке не будут отменять массовые мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией
Карта «Приморец» Сбербанка набирает популярность в крае
Экс-руководство приморского ХК “Адмирал” подозревается в подделке документов
МТС и TikTok совместно проведут онлайн-конкурс для юных певцов и блогеров России
Парламент Приморья одобрил закон о поправке к Конституции РФ
В общественном транспорте Большого Камня появились терминалы для безналичной оплаты
ГИБДД Приморья за день оштрафовала 337 пешеходов
Задержана банда угонщиков джипов, орудовавших в Приморье
Узбекистан поможет Приморью овощами и фруктами. Подписан меморандум
На фото такой печальный: в Приморье разыскивают молодого парня
Жительница Приморья наврала, чтобы взять кредит
Небольшие осадки, но плюсовая температура: приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшее время
«СТГ-Восток»: Перед строителями, которые вышли на стихийную забастовку во Владивостоке, выполняются все обязательства
2 миллиона 300 тысяч пенсионных денег незаконно получил мужчина в Приморье
Футбольный матч "Луч" - "Балтика" переносится из Владивостока в Хабаровск из-за неготовности поля
Коллаборация туризма и бизнеса: Владивосток готовится стать частью проекта «Спасибо от Сбербанка»
До начала лета парк “Минного городка” получит ливневую канализацию, заверяют городские власти
Мэрия Владивостока возвращает автобусный маршрут №63 к прежней схеме движения
Примгидромет обещает неустойчивую погоду на уикэнд
15-летнюю девочку, пропавшую в Моряке-Рыболове, нашли в тайном убежище под лестницей дома
Всё, что вы хотели узнать о коронавирусе, но не знали у кого спросить - сообщит "горячая линия"