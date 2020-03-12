Как у Тарантино: во Владивостоке девушка отказалась платить таксисту и натравила на него парня с бензопилой

40-летний Виталий (имя изменено – прим.ред.) работает таксистом во Владивостоке. 1 марта должно было быть для него обычным будним днем, но вместо этого он оказался героем голливудского фильма. Будто сценарий этого дня ему писал никто иной как Тарантино.

Поздним вечером Виталий принял очередной заказ. В салон машины села девушка. Он обменялся с пассажиром дежурной приветственной фразой и поехал. Ничего не предвещало беды, пока машина не остановилась на Борисенко – пункт назначения, указанный в заказе.

Однако дама решила, что платить водителю – не царское дело, и выскочила из машины. Виталий тут же отреагировал на поведение недобросовестной гостьи и выбежал за ней. Особа скрылась в контейнере, а когда Виталий подошел к нему вплотную, из гаража вышел мужчина, а в руках у него была включенная бензопила.

Оказалось, что незнакомец пришел на помощь пассажиру. Мужчина заявил, что та не будет платить, а ему следует делать ноги, пока чего не случилось. Вероятно, бензопила могла выскочить из его рук. Разумеется, Виталий не на шутку испугался и побежал обратно в свою машину. Уже сидя в салоне, он набрал в полицию и заявил о случившемся с ним беспределе.

- На телефон дежурной части отдела полиции № 2 Первомайского района Владивостоку поступило сообщение водителя такси, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» в пресс-службе городского УМВД. -По словам звонившего, пассажирка по прибытии в указанное место, вышла из автомобиля, отказавшись оплачивать проезд. Женщина позвала своего знакомого, который угрожал водителю предметом, похожим на бензопилу.

Однако, как отмечают в ведомстве, когда силовики прибыли на место, никого из участников конфликта там не оказалось. Теперь оперативники проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проделанной работы будет принято процессуальное решение.