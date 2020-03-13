Бизнесмен хочет построить во Владивостоке парковку на месте сквера

Сквер на Русской улице, который находится между детской школой искусств и торговым центром «Европейский пассаж», действительно оказался между двух огней. С одной стороны администрация города пытается вернуть землю в муниципальную собственность и сохранить сквер. С другой – бизнесмен планирует построить тут парковку! Правда, подземную, а над ней – развлекательный центр и… тоже сквер. Точнее, целый парк, с аллеями, игровыми зонами, прудами и так далее. На картинках все выглядит красиво, в жизни, как мы знаем, случается разное, и бизнес пока не заслужил доверия горожан.

Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» попробовал непредвзято разобраться в ситуации и выяснить, какую пользу или вред могут получить простые граждане от того, что земля под сквером ушла в частные руки.

ОДНИ ЧИНОВНИКИ НАГРАЖДАЮТ, ДРУГИЕ ЗАБИРАЮТ

Спор идет о земельном участке возле Детской школы искусств №6 (Русская улица, 21). На нем по документам находится объект незавершенного строительства готовностью 1,5%, некий общественно-культурный центр. Невидимый, судя по всему.

С одной стороны сквера - детская школа искусств, но с другой - торговый центрФото: Алексей САМУСЬКОВ

По факту тут сквер. Правда, большая его часть пребывает в запустении. Единственное светлое пятно - небольшая аллея из елочек, посаженных вдоль прохода от остановки к школе искусств.

Собственником участка числится некий Зубенко Олег Викторович, который по совместительству является учредителем 11 компаний (одна на момент написания статьи ликвидирована), среди которых есть и УК «Европейский пассаж». Эта управляйка обслуживает одноименный ТЦ на Русской, 19 В, рядом со сквером. К слову, все учрежденные Олегом Зубенко компании прописаны в этом торговом центре.

Зубенко утверждает, что этот участок он купил в 2012 году, есть свидетельство о праве собственности. Перекупил. Собственность на этот земельный участок была оформлена третьим лицом в 2006 году, во времена, когда мэром был Владимир Николаев.

Вокруг этого земельного участка есть еще один, он в аренде. И тоже у Зубенко. Оба участка и составляют сквер. Бизнесмен говорит, что ежегодно с 2012 года платит в казну города налогов и арендной платы за оба участка порядка 640 тысяч рублей. А по факту все, что здесь имеется, это бесплатная парковка на 20 машин со стороны торгового центра.

Часть сквера рядом с ТЦ уже занимает парковкаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Казалось бы, почему бы не построить здесь еще один торговый центр? Или просто вырубить все 200 деревьев и заасфальтировать парковку для «Европейского пассажа»? Но сам Зубенко говорит, что хочет построить здесь парк, благоустроить территорию и тем самым сделать район привлекательнее, что завлечет покупателей в торговый центр.

В 2017-м предприниматель задумал стройку. Для этого специально создал компанию ООО «Лайф-парк», вскоре она получает статус резидента Свободного порта Владивосток. Назвали проект New Park, новый парк, то есть. Правда, у слова Park есть еще один перевод – парковка. И она здесь тоже будет.

Концепцию парка отрисовали архитекторы из компании «Аргус-Арт». Проект включает в себя большую благоустроенную территорию с аллелями, зелеными насаждениями, причудливыми лавочками и беседками, детскими горками, арт-объектами и даже с небольшим прудом. На картинках все выглядит весьма достойно. Правда, 30 деревьев придется срубить – для придания формы парку и просто больных, но взамен 22 дерева обещают посадить.

Общий план парка и примеры объектов: на картинке выглядит красивоФото: Алексей САМУСЬКОВ

Горки и пруд вряд ли кого-то расстроятФото: Алексей САМУСЬКОВ

Беседки и аллеи тоже неплохо выглядятФото: Алексей САМУСЬКОВ

И все же без капитального строительства на территории сквера не обойдется. Со стороны торгового центра «Европейский пассаж» Зубенко хочет построить здание с одним подземным и одним надземным этажом. Внизу будет подземный паркинг на 18 авто с лифтом для автомобилей. Надземный одноэтажный павильон площадью в 688 квадратных метров, по замыслу бизнесмена, займет «пространство для детей», или, как это отмечено в дизайн-проекте парка, - «центр отдыха семьи и ребенка «Новый парк». Судя по картинкам – что-то вроде кафе, возможно, с магазинчиками.

На свой проект бизнесмен планирует потратить 200 миллионов рублей и примерно полтора года. И вот теперь самое интересное: проект «Нового парка» занял 2 место на региональном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства в номинации «Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» в 2019 году. То есть чиновники оценили! Но не все.

А вот и тот самый павильон, под которым хотят спрятать подземную парковкуФото: Алексей САМУСЬКОВ

Тот самый проект, высоко оцененный жюри социального конкурсаФото: Алексей САМУСЬКОВ

БИЗНЕС ПРОТИВ СКВЕРОВ

Местные жители в благие намерения «социального» бизнесмена не верят, подозревают, что вместо парка на этом участке земли появится либо парковка, либо еще один торговый центр. Как уже не раз бывало с различными зелеными зонами во Владивостоке. Многие скверы или просто пустыри с зелеными насаждениями в предыдущие десятилетия попали в частные руки бизнесменов по сомнительной схеме: предприниматель покупал некий объект незавершенного строительства, а затем оформлял под ним земельный участок в собственность. Этим объектом незавершенного строительства мог быть кусок бетонной плиты, вкопанная в землю свая, либо вообще воздух. И таких примеров по Владивостоку много.

Но в последнее время скверы удается сохранять. Либо жители могут выйти на митинг и отстоять свой зеленый островок, как было со сквером на Бестужева, либо уже городская администрация через суд пытается вернуть себе право собственности на некогда потерянную землю, как это произошло с Игнатьевским сквером.

К сожалению, нынешнее состояние сквера трудно назвать удовлетворительнымФото: Алексей САМУСЬКОВ

В случае со сквером на Русской начала действовать именно городская администрация. Еще в 2011 году было зарегистрировано право муниципальной собственности на сквер. А раз это городской сквер, то и земельный участок под ним должен быть у города. В 2019 году суд удовлетворил исковые требования мэрии Владивостока по арендованному участку, но Олег Зубенко подал кассационную жалобу, разбирательства продолжаются.

По второму участку, который оформлен в частную собственность, город планирует доказать, что никакого объекта незавершенного строительства там нет и не было, а значит отсутствует и основание для регистрации права собственности на землю. Бизнесмен же считает, что город не имеет прав на эту территорию, так как оформила мэрия право собственности, по его мнению, с нарушениями закона. Подкрепляет свои доводы другим решением суда, которым признавалось наличие фундамента под этим земельным участком. Видимо, понадобится экспертиза, и там уже на месте специально обученные люди с лупой будут искать ту самую сваю или плиту.

Десять хвойных красавиц, посаженных, кстати, без разрешения хозяина участка, придется, согласно проекту, срубитьФото: Алексей САМУСЬКОВ

Когда пыль судов уляжется, станет яснее, что же появится на месте этого сквера. Если суды выиграет Олег Зубенко, появится ли тут «Новый парк? Очевидно, что его планы могут поменяться. В этом случае резиденту Свободного порта придется отвечать максимум перед Корпорацией развития Дальнего Востока.

В случае если спор выигрывает городская администрация, сквер перейдет в муниципальную собственность. Но что будет с ним дальше? Есть ли у города лишние деньги на обустройство территории? Или лучше дать бизнесу шанс на реализацию своего социального проекта? Правда, такая точка зрения сегодня у горожан не популярна.

Так сквер выглядит сейчасФото: Алексей САМУСЬКОВ

А так он может выглядеть в будущем, возможноФото: Алексей САМУСЬКОВ

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