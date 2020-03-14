В Находке лопнула гигантская цистерна с мазутом

В ночь на 14 марта в приморском городе Находка на топливном складе лопнула цистерна с мазутом объемом 2500 тысяч кубометров. Как прокомментировал Олег Кожемяко, губернатор края, прибывший на место ЧС, жертв нет, но нефтепродукт разлился в озеро Соленое.

В своем инстаграме глава Приморья выложил видео с лопнувшей цистерной. Рассказал, что есть шанс минимизировать последствия экологического бедствия, поскольку на поверхности озера застыл лед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="302" height="538" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/766347" frameborder="0"></iframe> В Приморье лопнула цистерна с мазутом. Видео: kozhemiako.oleg.! другой источник

- Да, произошел взрыв емкости. Крышку оторвало на десять метров. Сейчас принимаются все меры для того чтобы ликвидировать разливы: выпилить лед, вывезти его, сжечь и убрать всю территорию.

Сигнал о ЧС на пульт спасательной службы поступил в 01.05 минут 14 марта. На топливном складе в Находке по адресу: Красноармейская, 21А, - произошла разгерметизация емкости с топочным мазутом. Ликвидировать бедствие прибыли порядка 144 человек. В том числе аэромобильная группировка ГУ МЧС по Приморью, команда координирует действия сил с воздуха.

Работы ведутся на четырех основных участках. На 8 утра было собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.

- В результате предпринятых мер и своевременной подготовки котлована для перехвата нефтепродуктов удалось минимизировать распространение загрязнения в пределах объекта, - рассказали специалисты приморского МЧС.