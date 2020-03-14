SUP-серферы из Приморья угнали льдину

Любители sup-сёрфинга из Приморья 14 марта провели ежегодный флешмоб - угон льдины. Порядка тридцати человек, оседлав ледяной островок, вышли в открытое пространство пролива Босфор Восточный. Зрелищные кадры с воздуха запечатлел фоторепортер «КП - Владивосток».

Отправной точкой экстремалов в этом году стала бухта Новик. Именно там серфингисты приглядели самую подходящую льдину.

Журналисты на берегу, а саперы уже в море. Фото: Глеб Куприн

- Льдина попалась манёвренная, хорошая. Компании и сил для ее движения хватило. Прошло все очень дружно: ребята помогали девушкам и зайти аккуратно, и выйти, - рассказывает Александр Подгорнов, один из организаторов мероприятия.

Подходящую льдину нашли быстро. Фото: Глеб Куприн

Погодные условия, несмотря на опасения серфингистов, оказались благоприятными. Ветер стал усиливаться только к обеду, когда все подходило к концу. Однако многие ребята все же решили не рисковать здоровьем, выходя в море, поэтому и количество участников в этом году оказалось гораздо меньше, чем в прошлом (в 2019 году было свыше сотни человек).

Над угонщиками льдины кружилось сразу восемь квадрокоптеров. Фото: Глеб Куприн

- Вообще, хотели провести угон льдины на следующих выходных, но в этом году очень рано потеплело, и мы опасались, что льда уже как такового к тому времени не будет. А для нас все-таки было принципиально важно при открытии сезона - наличие льдины, - делится Александр.