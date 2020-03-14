2020-03-14T08:26:02+03:00
Общество

SUP-серферы из Приморья угнали льдину

Порядка тридцати человек вышли в открытое пространство пролива Босфор Восточный
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Саперы угнали льдину во Владивостоке в 2020 году. Фото: Глеб КупринСаперы угнали льдину во Владивостоке в 2020 году. Фото: Глеб Куприн
Изменить размер текста:

Любители sup-сёрфинга из Приморья 14 марта провели ежегодный флешмоб - угон льдины. Порядка тридцати человек, оседлав ледяной островок, вышли в открытое пространство пролива Босфор Восточный. Зрелищные кадры с воздуха запечатлел фоторепортер «КП - Владивосток».

Отправной точкой экстремалов в этом году стала бухта Новик. Именно там серфингисты приглядели самую подходящую льдину.

Журналисты на берегу, а саперы уже в море. Фото: Глеб Куприн

Журналисты на берегу, а саперы уже в море. Фото: Глеб Куприн

- Льдина попалась манёвренная, хорошая. Компании и сил для ее движения хватило. Прошло все очень дружно: ребята помогали девушкам и зайти аккуратно, и выйти, - рассказывает Александр Подгорнов, один из организаторов мероприятия.

Подходящую льдину нашли быстро. Фото: Глеб Куприн

Подходящую льдину нашли быстро. Фото: Глеб Куприн

Погодные условия, несмотря на опасения серфингистов, оказались благоприятными. Ветер стал усиливаться только к обеду, когда все подходило к концу. Однако многие ребята все же решили не рисковать здоровьем, выходя в море, поэтому и количество участников в этом году оказалось гораздо меньше, чем в прошлом (в 2019 году было свыше сотни человек).

Над угонщиками льдины кружилось сразу восемь квадрокоптеров. Фото: Глеб Куприн

Над угонщиками льдины кружилось сразу восемь квадрокоптеров. Фото: Глеб Куприн

- Вообще, хотели провести угон льдины на следующих выходных, но в этом году очень рано потеплело, и мы опасались, что льда уже как такового к тому времени не будет. А для нас все-таки было принципиально важно при открытии сезона - наличие льдины, - делится Александр.

Разминка перед угоном льдины. Фото: Глеб Куприн

Разминка перед угоном льдины. Фото: Глеб Куприн

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Просто сидеть в кабинетах и получать за это зарплату не получится: губернатор Приморья попрощался с тремя заместителями мэра
Видит ли компьютер сквозь медицинскую маску, выяснили Сбербанк, VisionLabs и «Рамблер»
В ближайшие сутки в Приморье может выпасть снег
Карта «Приморец» Сбербанка набирает популярность в крае
Выставка “Город” в 27-ой раз пройдет во Владивостоке в апреле
Журналисты и блогеры Приморья участвуют в конкурсe Ростелекома «Вместе в цифровое будущее»
Не пьем, а лечимся: пациент больницы Владивостока выпал из окна и был повторно госпитализирован
Все пассажиры лайнера Diamond Princess, находившиеся на карантине во Владивостоке, отпущены домой
Крупный пожар случился в мебельном цеху в Приморье
Бывшего ректора ДВФУ лишили звания полковника и отправили в колонию на 7 лет
Тигры и леопарды появились в здании правительства Приморья. Но только на фотографиях
Лишенный прав водитель спровоцировал смертельное ДТП на федеральной трассе в Приморье
Мэрия столицы Приморья начала поиск организаций, которые отремонтируют Некрасовский путепровод
Открытки с видами Приморья появились в Сбербанк Онлайн
Галерея "Артэтаж" 20 марта представит во Владивостоке новую выставку «Глубина сердечного опыта»
«Я терпел 9 часов»: дерзкий житель Приморья не выдержал и закурил на борту самолета
Следить за весом советуют власти Владивостока водителям большегрузов
“Вегетарианство – дорогое удовольствие”, - заявляет Приморскстат и подкрепляет свое заявление цифрами
Несмотря на коронавирус, в феврале через Владивосток стали больше летать
Наступил на ногу в автобусе — получи удар ножом. Во Владивостоке мужчину чуть не убили за неуклюжесть
Стоим, стоим и снова стоим: владивотстокцы об утренних пробках
Сбербанк проводит совместную акцию с авиакомпанией «Победа»
Какой красавец: жительницы Приморья о разыскиваемом парне
Приморье захватила тыловая часть циклона, но снег пойдет не на всей территории
Скажите спасибо, что полицию не вызвали: двух девушек в пижамах затравили приморцы
Ролики студентов из Владивостока покажут на фасаде Ельцин Центра в Екатеринбурге
Водитель сбил 15-летнюю девушку на трассе «Осиновка-Рудная Пристань» и скрылся с места ДТП
Грабителя-рецидивиста помог задержать молодой человек в Уссурийске
Массовые мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке отменены. Обновлено