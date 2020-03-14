2020-03-14T13:38:35+03:00
Происшествия

ЧП может обернуться экологической катастрофой: приморцы о взрыве гигантской цистерны с мазутом

По округу растеклось 2,5 тысячи кубометров нефтепродукта
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Находке на топливном складе лопнула цистерна с мазутом емкостью 3 тысячи тонн. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяВ Находке на топливном складе лопнула цистерна с мазутом емкостью 3 тысячи тонн. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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В приморском городе Находка в ночь на 14 марта произошло ЧП. В самом центре города лопнула гигантская цистерна с мазутом. Во время взрыва крышка от емкости отлетела как минимум на десять метров - чудом никто из жителей не пострадал. Но весь нефтепродукт, это примерно 2,5 тысячи кубометров, растекся по округе. Остаться без отопления в начале весны жителям не грозит - котлы работают в штатном режиме, запасы мазута есть. Основная же головная боль оперативных служб сейчас - загрязненная территория и даже акватория. Ведь мазут добрался даже до расположенного неподалеку озера Соленое.

Застывший на льду озера мазут собирают лопатами. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Застывший на льду озера мазут собирают лопатами. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Взрыв на топливном складе прогремел около часа ночи в самом оживленном месте города - неподалеку от автовокзала. Спасательной службе МЧС о бедствии сообщили в 01.05. Сначала на место выехали три специалиста, а спустя буквально несколько часов там уже работали около сотни человек. На данный момент часть озера все еще скована льдом, поэтому его стали дробить и вывозить его на полигон для сжигания. Там, где льда нет - выкачивать. Аэромобильная группировка с воздуха до сих пор координировала силы.

Так как в озеро Соленое перетекает река Каменка, то были установлены и боновые ограждения. Правда, поставить их получилось не сразу - ближе к утру.

Мазут попал в озеро Соленое. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Мазут попал в озеро Соленое. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Работа по очищению акватории кипит, обещают все убрать за два дня. По последним данным, уже удалось вынести свыше тысячи кубометров водно-эмульсионной смеси.

- Оперативные службы откачивают мазут из подготовленного котлована перехвата в технологическую ёмкость объёмом 500 кубометров. Задействованы 4 вакуумных автоцистерны объёмом 14, 9, 3 и 3 кубометров. Ведётся сбор застывшего мазута на территории экскаватором и фронтальным погрузчиком, рассказывают представители ГУ МЧС по Приморскому краю.

В Находке объявлен режим ЧС. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

В Находке объявлен режим ЧС. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Жители Находки сомневаются, что получится полностью очистить акваторию. Артем Трембовлев, общественный инспектор Росприроднадзора, побывавший лично на месте катастрофы, рассказывает, что пострадало не только озеро, но и река Каменка.

- Мазут вылился и в реку, которая перетекает в озеро. Это очень серьезная катастрофа. Тем более, что у нас в том месте есть набережная. По ней люди гуляют, отдыхают…Теперь мы предполагаем, что у нас будет мертвое озеро. Погибнут живые организмы, которые там находятся.

Экология в городе сейчас в буквальном смысле находится в руках специализированных служб. Как хорошо они справятся - покажет лишь время.

- Мы надеемся, что потери будут минимальными, - рассказывает экологическая активистка Лира Ивлева. - Но все понимают, что могло быть гораздо страшнее. И дело даже не только в экологии, ведь было достаточно малейшего воспламенения… А вокруг люди, центр города. Я вообще считаю, что одна из причин бедствия - недостаточно образованные должностные лица у нас в Находке.

Полторы сотни человек занимаются устранением последствий утечки. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Полторы сотни человек занимаются устранением последствий утечки. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

А тем временем СУ СК возбудил уголовное дело по факту разлива мазута.

- Мы устанавливаем конкретных лиц, виновных в произошедшем, и оцениваем ущерб, нанесенный окружающей среде. Расследование уголовного дела продолжается, обстоятельства выясняем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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