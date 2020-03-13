2020-03-13T08:14:12+03:00
Происшествия

Во Владивостоке загорелся телецентр

Людей эвакуируют из здания на Уборевича [фото]
Милана СОКОЛ
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ЧП произошло в телецентре во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцамиЧП произошло в телецентре во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами
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По сообщениям очевидцев, днем 13 марта во Владивостоке случился пожар в здании телецентра на Уборевича, 20А. К месту происшествия стянуты минимум 6 пожарных машин и карета реанимации.

К месту ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. Фото: предоставлено очевидцами

К месту ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. Фото: предоставлено очевидцами

Работники здания уверяют, что сильный дым повалил из помещения, расположенного на 4-ом этаже. По словам свидетелей, там находится новая телестудия.

Как уточнили специалисты пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, из-за задымления были эвакуированы 50 человек. На месте ЧП работают 49 человек личного состава и 10 единиц техники.

Людей в срочном порядке эвакуировали. Фото: предоставлено очевидцами

Людей в срочном порядке эвакуировали. Фото: предоставлено очевидцами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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