Во Владивостоке загорелся телецентр
По сообщениям очевидцев, днем 13 марта во Владивостоке случился пожар в здании телецентра на Уборевича, 20А. К месту происшествия стянуты минимум 6 пожарных машин и карета реанимации.
К месту ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. Фото: предоставлено очевидцами
Работники здания уверяют, что сильный дым повалил из помещения, расположенного на 4-ом этаже. По словам свидетелей, там находится новая телестудия.
Как уточнили специалисты пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, из-за задымления были эвакуированы 50 человек. На месте ЧП работают 49 человек личного состава и 10 единиц техники.
Людей в срочном порядке эвакуировали. Фото: предоставлено очевидцами
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ИСТОЧНИК KP.RU