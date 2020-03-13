2020-03-13T07:18:17+03:00
Общество

Во Владивостоке из-за коронавируса отменили митинг в честь присоединения Крыма и фестиваль «Крымский полдень»

Краевые власти ожидали, что в них примут участие 15 тысяч человек
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Во Владивостоке в ближайшие выходные отменены массовые мероприятияВо Владивостоке в ближайшие выходные отменены массовые мероприятияФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Массовые мероприятия, запланированные в столице российского Дальнего Востока на 15 марта в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией, отменены правительством Приморского края.

- Решение об отмене направлено на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. По плану только в торжественном митинге и последующем фестивале «Крымский полдень» во Владивостоке должны были принять участие порядка 15 тысяч человек, - прокомментировал директор департамента внутренней политики Приморского края Даниил Гончарук.

Напомним, в воскресенье, 15 марта во Владивостоке намечалось провести уже традиционный митинг-концерт на Корабельной набережной рядом с мемориальным комплексом ТОФ. И в этот же день в Адмиральском сквере планировалось проведение фестиваля под открытым небом «Крымский полдень». Оба мероприятия в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой решено не проводить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Не пьем, а лечимся: пациент больницы Владивостока выпал из окна и был повторно госпитализирован
Все пассажиры лайнера Diamond Princess, находившиеся на карантине во Владивостоке, отпущены домой
Крупный пожар случился в мебельном цеху в Приморье
Бывший ректор ДВФУ лишен звания полковника, оштрафован на 500 000 рублей и отправится в колонию общего режима на 7 лет.
Тигры и леопарды появились в здании правительства Приморья. Но только на фотографиях
Лишенный прав водитель спровоцировал смертельное ДТП на федеральной трассе в Приморье
Мэрия столицы Приморья начала поиск организаций, которые отремонтируют Некрасовский путепровод
Открытки с видами Приморья появились в Сбербанк Онлайн
Галерея "Артэтаж" 20 марта представит во Владивостоке новую выставку «Глубина сердечного опыта»
«Я терпел 9 часов»: дерзкий житель Приморья не выдержал и закурил на борту самолета
Следить за весом советуют власти Владивостока водителям большегрузов
“Вегетарианство – дорогое удовольствие”, - заявляет Приморскстат и подкрепляет свое заявление цифрами
Несмотря на коронавирус, в феврале через Владивосток стали больше летать
Наступил на ногу в автобусе — получи удар ножом. Во Владивостоке мужчину чуть не убили за неуклюжесть
Стоим, стоим и снова стоим: владивотстокцы об утренних пробках
Сбербанк проводит совместную акцию с авиакомпанией «Победа»
Какой красавец: жительницы Приморья о разыскиваемом парне
Приморье захватила тыловая часть циклона, но снег пойдет не на всей территории
Скажите спасибо, что полицию не вызвали: двух девушек в пижамах затравили приморцы
Ролики студентов из Владивостока покажут на фасаде Ельцин Центра в Екатеринбурге
Водитель сбил 15-летнюю девушку на трассе «Осиновка-Рудная Пристань» и скрылся с места ДТП
Грабителя-рецидивиста помог задержать молодой человек в Уссурийске
Во Владивостоке не будут отменять массовые мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией