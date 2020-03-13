Во Владивостоке из-за коронавируса отменили митинг в честь присоединения Крыма и фестиваль «Крымский полдень»

Массовые мероприятия, запланированные в столице российского Дальнего Востока на 15 марта в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией, отменены правительством Приморского края.

- Решение об отмене направлено на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. По плану только в торжественном митинге и последующем фестивале «Крымский полдень» во Владивостоке должны были принять участие порядка 15 тысяч человек, - прокомментировал директор департамента внутренней политики Приморского края Даниил Гончарук.

Напомним, в воскресенье, 15 марта во Владивостоке намечалось провести уже традиционный митинг-концерт на Корабельной набережной рядом с мемориальным комплексом ТОФ. И в этот же день в Адмиральском сквере планировалось проведение фестиваля под открытым небом «Крымский полдень». Оба мероприятия в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой решено не проводить.