Обновленные залы Библиотеки № 20, расположенной на проспекте 100 лет Владивостоку, 128а, открылись после ремонта 12 марта. Культурно-образовательное учреждение давно стало местом притяжения жителей города. Здесь проводятся мастер-классы, тематические мероприятия и познавательные лекции для посетителей различных возрастов. Услугами библиотеки пользуются около 4,5 тысячи горожан, за год в среднем выдается больше 93 тысяч книг. Естественно, что при столь большом потоке клиентов ремонт был просто необходим.

- В следующем году наша библиотека отметит юбилей, поэтому ремонт стал для нас настоящим подарком. Здесь появилось хорошее освещение, что очень важно в нашей работе, новые стеллажи, мебель, красивые стены. Значительно пополнился наш книжный фонд - поступило около 600 новых изданий, - рассказала заведующая библиотекой № 20 Елена Янсон.

Помещения библиотеки заиграли новыми красками, после ремонта здесь появилось несколько зон. Так, для удобства посетителей и быстрого поиска книг зал с художественной литературой для взрослых стал бирюзовым, специальную литературу поместили в синий зал. Зону для малышей окрасили в ярко-оранжевый цвет. Отдельное помещение отведено под компьютерный класс.

В библиотеке также провели внутреннюю отделку помещений, установили новые двери, отремонтировали санузел. В помещениях полностью заменили проводку и пожарную сигнализацию. Во время ремонта не забыли и о комфорте маломобильных посетителей. Для них по программе «Доступная среда» установили звонок вызова помощника, стол с микролифтом и персональный компьютер для читателей с ограниченными возможностями здоровья.

Естественно, что богатство библиотеки - это не только красивый интерьер, но и замечательный книжный фонд. Почти 20 тысяч аккуратно расставленных на полках экземпляров ждут своих читателей. Тем, кто стремится жить в ногу со временем, предлагают электронные версии изданий. Для оформления читательского билета в обновленную библиотеку требуется всего несколько минут. Кстати, в день открытия абонемент получил и мэр Владивостока. По словам главы города, ремонт библиотек продолжится и в других районах приморской столицы. Так, в этом году запланированы работы в библиотеке № 21 на Нейбута, 45.

Помимо книг специалисты библиотеки стараются заинтересовать читателей различными мероприятиями. Стоит отметить, что по субботам в библиотеке работают секции по популярной игре Го, а для самых маленьких посетителей открыта «Школа читателя». В залах есть бесплатный Wi-Fi. Сотрудники организовывают для всех кинопросмотры и различные мастер-классы.

На радость первым посетителям в библиотеку пришли представители молодежного спортивно-кинологического центра «Фаворит» вместе со своими питомцами, а также кинологи МЧС. Пушистые спасатели с первых минут завоевали внимание публики.

Библиотека № 20 приглашает в гости всех жителей и гостей Владивостока. Режим работы: с 11:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 18:00, выходной - понедельник.