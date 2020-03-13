Приморский миллиардер прокомментировал последствия своих критических постов в соцсетях

В приморских СМИ 13 февраля появилась информация о двух исках в краевой арбитражный суд от «Российского союза правообладателей» против компаний, на 100% принадлежащих Дмитрию Алексееву. Их возникновение, конечно же, связали со свежими оппозиционными высказываниями гендиректора DNS. Мол, стоило ему вчера раскритиковать поправки в конституцию, как уже сегодня ему на стол прилетели многомиллионные претензии. Вот только, как разобрался корреспондент «КП – Владивосток», искам уже 2-3 недели, и их связь с политической активностью Алексеева - плод бурных фантазий.

Общая сумма претензий к компаниям Дмитрия действительно превышает 170 миллионов рублей. Подробнее: «РСП» хочет взыскать с ООО «Атлас» 35,9 миллионов рублей, а с ООО «Агат» - 140, 7 миллионов рублей. Иски поступили 20 и 27 февраля (самые скандальные посты на фейсбуке гендиректора значатся за 10 и 11 марта). Как рассказывает сам Дмитрий Алексеев, ничего удивительного в этих судебных распри нет - часть рабочего процесса, «Российский союз правообладателей» и прежде им иски отправлял.

- Суть спора – это так называемый «михалковский налог», один из целой кучи «частных» псевдоналогов, которыми обкладывают у нас бизнес, - делится Дмитрий Алексеев. - Со всей импортируемой техники, где есть функция хранения информации, взымается 1% налога в пользу фактически частной организации. Я не согласен с такими псевдоналоговыми обложениями бизнеса, а в конечном итоге потребителей, но мы уважаем российское правовое поле и строго следуем его нормам. Увы, у нас оно очень несовершенно. Поэтому, периодически, возникают разногласия с «РСП», и мы их цивилизованно решаем в суде. Как и в этот раз, но все будет хорошо, все разногласия разрешатся. На то и суд.

О ПОПРАВКАХ

Причины, по которым журналисты связали иски с бурной блогерской деятельностью Дмитрия, вполне прагматичные. И дело не только в хайпе. Последние высказывания гендиректора в соцсетях действительно можно назвать смелыми.

Пост от 11 марта 2020 года:

«То, что случилось вчера (заседание госдумы – прим.ред.) - полный позор, который не должен продолжаться вечно. Люди из прошлого не должны определять наше будущее! Эти люди могут думать только о том, чтобы усидеть на своем месте еще и еще. В стране вообще-то кризис, угроза эпидемии! Экономика, которая зависит только от цены на нефть, не растет уже 10 лет. Но люди в Думе занимаются тем, что выдумывают как бы еще продлить или обнулить.

Единственный смысл «поправок в конституцию» - еще больше силового беспредела, еще больше ручного управления, и чтобы еще дольше ничего не менялось. Я не хочу, чтобы мне было стыдно перед собой и перед моими детьми за десятилетия застоя. Я хочу, чтобы моя страна развивалась, чтобы мы могли гордиться не только полетом Терешковой в 1963, да победой в 1945… Поэтому твердое и однозначное «нет» - этим никому не нужным поправкам в конституцию. Нет - еще десятилетию застоя и деградации».

Как рассказал сам приморский миллионер, угроз к нему из-за подобных оппозиционных высказываний не поступало, а на любовь же журналистов к приукрашиванию он ничуть не обижается.

Напомним, Дмитрий Алексеев - один из основателей сети DNS. В начале октября прошлого года Forbes оценил его состояние в $380 миллионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллиардер из списка Форбс не прошёл фейс-контроль в ресторане Южно-Сахалинска

Гендиректор DNS рассказал забавную историю, приключившуюся с ним во время деловой поездки (Подробнее)