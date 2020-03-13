«Разреветься хочется»: популярная певица отменила концерты на Дальнем Востоке

Выпускница телепроекта «Фабрика Звезд», известная в России певица Юлия Савичева отменила концерты на Дальнем Востоке. Об этом исполнительница сообщила на своей официальной страничке в инстаграм. Причиной изменения гастрольного графика оказалась травма.

– Разреветься хочется, что же это такое, все не слава Богу. Дотренировалась, называется. Мы ведь всего неделю репетировали с хореографом танцевальный номер для концертов. И тут такое. Как десять лет назад сижу в больнице, каждый поворот в сторону - дикая боль. Старая травма, полученная на съемках проекта «Звездный лед», напомнила о себе. Но почему сейчас?! Мышцы пресса снова надорваны, – поделилась Юлия Савичева.

Концерт во Владивостоке был запланирован на 23 марта, еще через 3 дня исполнительница намеревалась выступить в Хабаровске. Мероприятие в Благовещенске должно было состояться 29 марта. Стоимость билетов на шоу «Любовь найдет» от 800 до 4000 рублей, в зависимости от города. На данный момент организаторы уже закрыли продажу. Вернуть потраченные деньги можно через кассы.

Дальневосточный тур пока отложен на неопределенный срок. Врачи предписали Савичевой в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры.

– Дорогие мои, сейчас мы вынуждены перенести концерты, которые были запланированы на Дальнем Востоке. Я приду в норму, и мы обязательно встретимся с вами! Берегите себя и не болейте, подытожила певица.