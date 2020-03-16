«Ты - тварь, иди жить в подвал»: во Владивостоке в школьной раздевалке жестоко избили 14-летнюю девочку

Дело было на перемене в женской раздевалке средней школы №61 во Владивостоке. У восьмиклашек уже минут 10 как закончился урок физкультуры. Большая часть подростков даже успела переодеться, отставали лишь единицы. Готовыми идти на следующее занятие были и две 14-летние девочки: Даша и Асмира (имена детей изменены). Вот только обе все еще находились в раздевалке. Асмира - девочка узбекской национальности, ждала подругу, а Даша, судя по всему, не особо интересовалась гранитом науки. Ей хотелось шоу, поэтому она попросила одноклассницу включить видеозапись на телефоне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/766599" frameborder="0"></iframe> 14-летняя девочка во Владивостоке избила одноклассницу. Видео: социальные сети.

На видео девочки взаимно друг друга оскорбляют, но «жестит», конечно, больше зачинщица. «Ты - тварь в подвал иди и там живи», - говорит Даша Асмире. Последняя, несмотря на хрупкую комплекцию, не выдерживает оскорблений - ударяет первой. Выглядит это правда не впечатляюще. Даша почти на голову выше Асмиры и более плотной комплекции. Между девочками завязывается драка, похожая на избиение котенка: Даша клочьями вырывает у соперницы волосы, и даже подоспевший на помощь мальчик не может усмирить одноклассниц. Кстати, педагога в момент съемки на месте не было - ушла в учительскую менять журнал.

Многие СМИ пишут, что вероятная причина разборок – национальность Асмиры. Однако не стоит забывать и о других факторах. Например, что Даша состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

- Даша - девочка очень сложная. Год назад избила девочку в подъезде дома, потом находилась в социально-реабилитационном центре за нападение. Занятия она часто пропускает. Мы ее буквально 11 числа вернули в школу, - рассказывает директор МБОУ «СОШ № 61» Инна Осауленко. - Асмира же, напротив, очень тихий и воспитанный ребенок. Вот Даша и увидела в ней жертву. А национальность у нас здесь только одна – дети.

По словам руководителя, сразу после драки родителей обеих девочек вызвали в школу. При взрослых Даша извинилась перед Асмирой, и та ее вроде как простила.

Видеозапись, как говорит Инна Осауленко, в социальные сети слили не родители Асмиры.

- Их [родителей] даже не спросили о том: хотят ли они, чтобы это видео было разослано по всей стране. Это сделали взрослые люди, не подумав о том, что там девочка на видео переодевается. Мы знаем человека, который предположительно это сделал, но это пока не доказано.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Отец 14-летней Асмиры после драки подростков написал заявление в полицию, попросил наказать обидчицу его дочери.

- Заявителю выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для освидетельствования и установления степени тяжести телесных повреждений, нанесенных его дочери. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД по городу Владивостоку.

В приморских пабликах пишут, что у Асмиры – сотрясение головного мозга. Однако в министерстве здравоохранения края подобную информацию разглашать отказываются, ссылаясь на разглашение персональных данных.

В школьной раздевалке произошла драка. Фото: dps_controlnews

Мать Даши привлекли за неисполнение родительских обязанностей.

- В отношении матери несовершеннолетней, составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Но и это далеко не конец. Следственный комитет Приморья проводит доследственную проверку по уголовной статье «Халатность».

- В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы, в помещении которой произошло избиение ребенка, а также оценка деятельности органов профилактики на предмет полноты и своевременности принятия мер превентивного характера в отношении несовершеннолетних и их семей.