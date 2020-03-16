Во Владивостоке 79-летняя ветеран труда вынуждена ходить по квартире с «зонтом» из-за протекающей крыши

Любови Денисовне Сысоевой сейчас 79 лет. Всю свою жизнь она проработала на судостроительном заводе, вышла на пенсию, ветеран труда, дитя войны. Живет в своей квартире в пятиэтажке на последнем этаже и горя не знает - хотелось бы так написать, но не тот случай. Ей и ее соседям приходится жить с протекающей крышей, которую совсем недавно капитально отремонтировали. О качестве проделанной работы красноречиво говорят ручьи с потолка. Строители обещают все переделать, а пока ветерану труда приходится готовить еду под «зонтиком», чтобы в суп чего лишнего не попало.

КРЫША ПРЕТКНОВЕНИЯ

В 2017 году подошла очередь на капитальный ремонт дома №18 по улице Героев-Тихоокеанцев. За 8 миллионов рублей в доме поменяли кровлю, еще миллион стоила замена системы электроснабжения.

Все "раны" от потопов видны на потолкеФото: Кристина ГРИН

Бригада приступила к работе в августе. К концу года крышу сдали, и некоторое время все жили счастливо. Жильцы вспоминают, как душевно отмечали окончание ремонта крыши. Для них это был праздник: напекли пироги, позвали бригаду и устроили чаепитие. Радоваться, как выяснилось, им было недолго. Вскоре стали вылазить все изъяны проделанного ремонта.

В итоге крыша перестала выполнять свою функцию, а лишь усугубила и без того плачевное состояниеФото: Кристина ГРИН

- Изначально стало понятно, что за качеством здесь не гнались. Например, кирпич привезли весь обломанный и пережженный. Его можно было взять руки и сломать, приложив небольшие усилия. Мы неоднократно говорили технадзору (сотруднику отдела технического надзора Фонда капремонта - прим. ред.) о том, что работы проводятся с катастрофическими нарушениями, - рассказывает Анжела Доронина, председатель совета жильцов дома. - Но он нас уверял, что все в порядке, и все материалы пригодны для использования. В результате, когда 2 года назад крышу сдали, поняли, что проверить качество выполненной работы зимой просто нельзя. Весна пришла, а вместе с ней и хаос. Крыша потекла, и вся вода полилась в квартиры. В них был настоящий душ, иначе это и не назвать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/766671" frameborder="0"></iframe> То ли кирпич, то ли халва.Кристина ГРИН

О том, что материал не отличается высоким качеством было известно изначальноФото: Кристина ГРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/766673" frameborder="0"></iframe> Изнанка крыши и ее капитального ремонта.Кристина ГРИН

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ

Больше всего пострадали жильцы квартир, расположенных на пятом этаже. Среди них Любовь Денисовна. Сейчас она практически все время находится дома, поэтому хорошо видела, как потекла крыша. Теперь она не верит в высказывание: мой дом – моя крепость.

Ветеран труда и не предполагала, что ей придется жить в таких условияхФото: Кристина ГРИН

- Тетя Люба как раз в это время готовила на кухне. Мы заходим с представителем технадзора к ней в квартиру и наблюдаем такую картину. Стоит тетя Люба у плиты, готовит себе обед и большую крышку от другой кастрюли она держит над головой, как зонт. Чтобы ничего лишнего в бульон не попало. Сверху еще и шкутакурка падала. Технадзор тогда клялся и божился, что все исправит, но с тех пор он к тете Любе не заходил, - говорит Анжела Доронина.

С тех пор прогнозы синоптиков жильцы пятиэтажки стали слушать внимательнее, потому что любая надвигающаяся непогода – катастрофа для дома.

Памятную медаль Любовь Денисовна хранит уже много летФото: Кристина ГРИН

"За трудовую доблесть"Фото: Кристина ГРИН

- Я лежала, спала. Проснулась от того, что мне на голову что-то льется. Я встаю с кровати и понимаю, что затопило, воды было по щиколотку в квартире. Потекло ведь даже не в одной комнате, а во всех сразу, - говорит «Комсомолке» Заслуженный ветеран труда Любовь Сысоева. - Это было что-то. Было скользко, я еще и упала. Хотела включить свет, в итоге ударило током. Ужас один. Я думала, что у меня трубу прорвало. Потом увидела, что льет с потолка. Вышла на крыльцо и кричала: «Помогите». На три дня потом слегла, даже скорую вызывали.

На защиту ветерана встала председатель совета жильцов домаФото: Кристина ГРИН

Плохо отремонтированная крыша даже стала причиной семейной драмы. По соседству с Любовью Денисовной жила молодая семья: муж, жена и младенец. Однажды поздней ночью супруга проснулась из-за странных звуков, которые доносились из детской. Вскочила, подошла к кроватке и поняла, что с потолка вода течет в рот малышу, и он едва не захлебнулся из-за этого. Это стало последней каплей, она собрала свои вещи и ушла от мужа к маме, сказав, что жить в таких условиях она больше не намерена.

В ДОМЕ – ДОЖДИ, НА УЛИЦЕ – КАМНЕПАД

Когда решили выяснить, почему крыша протекает, опешили. Причина оказалась настолько абсурдной, что до сих пор не верится, что при сдаче объекта такой нюанс не заметили. При ремонте крыши бригада проложила защитный слой не той стороной.

Оказалось, что все из-за специального материала, который строители положили не той сторонойФото: Кристина ГРИН

- Пароизоляционный материал на некоторых участках крыши был уложен неправильной стороной, в результате чего не отводилась влага и произошло частичное намокание утеплителя, - сообщили в Фонде капитального ремонта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/766677" frameborder="0"></iframe> Вся влага шла прямиком в квартиры жильцов.Кристина ГРИН

В ведомстве назвали это скрытым дефектом, который выявился при эксплуатации. Подрядчику пришлось вернуться на объект. Часть крыши уже расковыряли. Правда, отношения жильцов дома и строителей складываются тяжело. Последние то курят в неположенном месте, то забывают огородить опасный участок.

Вот так выглядит изнанка ремонта, из-за которого жильцы страдают уже несколько летФото: Кристина ГРИН

13 марта 2020 года бригада проводила работы, не установив защитную секту и не огородив участок лентой. В итоге несколько кирпичей упали на припаркованную рядом с домом машину. К счастью, никто из людей не пострадал. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что разломанные кирпичи лежат как на капоте машины, так и разбросаны на несколько метров вокруг. По словам местных жителей, это не первый случай выпадения каменных осадков.

Кирпич можно сломать голыми рукамиФото: Кристина ГРИН

ОФИЦИАЛЬНО

Фонд капитального ремонта выдал подрядчику предписание с требованием устранить весь перечень дефектов. В учреждении говорят о том, что такие ситуации единичны, в любом случае они ручаются решить проблему в ближайшее время.

Вместе с тем представители Фонда обратили внимание руководства компании «ВостокБизнесСтрой» - подрядчика ремонтных работ - на соблюдение техники безопасности.

- Место проведения работ должно быть огорожено, не допускается складирование на кровле стройматериалов и инструментов, рабочим должно быть строго запрещено курение в чердачном помещении, - заверили в Фонде.

Согласно контракту подрядные организации дают пятилетнюю гарантию на выполненные работы. В данном случае гарантийные обязательства продлятся еще на пять лет после того, как ремонт крыши переделают.