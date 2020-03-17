Моряков, прибывших на танкере из коронавирусного Китая, отправят на карантин в Приморье

Судно «Aligote», которое ходит под флагом Маршалловых островов, 15 марта прибыло в Находку. В начале месяца члены экипажа были в китайском Хойчжоу. Из-за этого в Приморье моряков ждало увлекательное путешествие под названием - с корабля на карантин. Пятерых россиян по прибытию в порт отправили в инфекционное отделение больницы для сдачи необходимых анализов по выявлению коронавируса.

Такая мера связана с профилактическими мероприятиями, направленными на предотвращение распространения вируса на территории Приморского края.

- Сейчас проходит смена членов экипажа, как раз эти пять человек заканчивают работу, а на их место вскоре прибудут другие сотрудники. Все пять моряков – это жители Находки и Владивостока, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Николай Суханов, председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков. - Чтобы приморцы могли вернуться домой, им было просто необходимо сдать анализы. Если результаты исследования окажутся отрицательными, их отправят домой на двухнедельный карантин. Они уже прошли тестирование, сейчас находятся на танкере. Оставшимся морякам категорически запрещено сходить на берег.

Председатель морского профсоюза отметил, что беспокоиться за членов экипажа не стоит. Несмотря на запрет покидать судно, все необходимые продукты питания на танкере имеются.

На сегодня в Приморскому крае не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Всего с начала года на наличие инфекции в регионе обследовали почти 3,5 тысячи человек. Результаты у всех отрицательные.

Вместе с тем, общее число заболевших по миру, по данным регионального Роспотребнадзора - 170 281 человек. В 132 странах мира вне Китая зарегистрировано 89 204 случаев. В России зарегистрировано всего 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 - граждане России, 2 –граждане КНР, 1 – гражданин Италии.

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