Ипотека под два процента сделала жилье на Дальнем Востоке доступным

В сентябре 2019-го года Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать государственную программу «Дальневосточная ипотека». Уже 7 декабря 2019-го года условия предоставления ипотеки были утверждены Постановлением Правительства. А за несколько месяцев в нее вошли тысячи жителей Дальнего Востока: счастливчики уже обживают долгожданное жилье.

Реализацию программы курирует вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По словам полпреда, ставка ипотеки под два процента - это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку.

- Президент РФ Владимир Владимирович Путин отметил, что ипотека под 6 процентов должна быть по всей России, а на Дальнем Востоке – 5 процентов. Разница между 5 и 2 процентами весьма существенная. Мы это делаем для повышения экономической активности людей, для того чтобы они могли построить себе жилье, – уточнил Юрий Петрович.

ИНТЕРЕС СТАБИЛЬНО ВЫСОК

С первых дней работы программа привлекла внимание жителей всех регионов Дальнего Востока. За первые 100 дней реализации программы заключено более 5000 кредитных договоров на сумму свыше 16 миллиардов рублей. На ипотеку под 2 процента годовых подано более 20 000 заявок.

- Интерес к программе сохраняется на стабильно высоком уровне, - уверен генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Хорват.

Первые получатели ипотечных кредитов уже отпраздновали новоселье. Так, Диана Смирнова из Владивостока в феврале получила ключи от новой квартиры в жилищном комплексе «Фрегат». Диана одна воспитывает сына. О новой государственной мере ей рассказал риэлтор – женщина с помощью агентства недвижимости продавала половину квартиры на вторичном рынке.

- Я уже готовилась к сделке по продаже, когда узнала о льготной ипотеке для молодых семей. Продав свою половину «старой» квартиры, смогла внести первоначальный взнос 20 процентов и оформить ипотеку под два процента. Меня очень удивило, что оформление шло очень быстро, не нужно было собирать гору документов. За пару месяцев я решила все вопросы и въехала в новое жилье, - довольна Диана.

Светлана Гридина с мужем во Владивостоке пришли в банк, чтобы рассчитать условия по «обычной» ипотеке. В банке им предложили вступить в новую льготную программу и взять жилищный кредит для молодых семей. С мужем они выбрали квартиру в строящемся доме в пригороде Владивостока.

- Мы воспитываем двоих детей, живем с родителями. Узнав о такой мере, были очень рады, думаю, как и другие молодые семьи, которые озабочены покупкой своей квартиры, - рассказала женщина.

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» направлена на оказание помощи молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» в решении жилищного вопроса. Кредиты предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2 процента годовых. Первоначальный взнос – не менее 20 процентов, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 миллионов рублей.

РАЗНИЦА ПОЧТИ В ДВА РАЗА

По словам генерального директора «Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Сергея Ховрата, «Дальневосточная ипотека» – это беспрецедентная мера государственной поддержки молодого населения Дальнего Востока.

- Собственное жилье – важный, и зачастую, определяющий момент в жизни человека. Решенный жилищный вопрос способствует росту семьи, ее укоренению в регионе, удовлетворенностью жизни в целом. «Дальневосточная ипотека» призвана сделать приобретение или строительство своего дома доступным для десятков тысяч жителей Дальнего Востока, - пояснил Ховрат.

Ежемесячный платеж по «дальневосточной ипотеке» значительно ниже, чем по рыночной ставке, что делает ее доступной для молодых семей. Для примера можно рассмотреть такую ситуацию: молодая семья, где оба супруга работают, имеет среднемесячный доход 55 570,8 рублей (по данным Росстата). 30 000,5 рублей – прожиточный минимум, 4 337,7 рублей уходит на уплату налогов. Остается чуть больше 21 тысячи рублей.

Предположим, такая семья примет решение о покупке квартиры. Возьмем для расчета средние примерные цифры. Например, двухкомнатная квартира площадью 54 кв. метра за 3,53 млн рублей. При сроке кредита 20 лет со ставкой 9,1 процентов годовых ежемесячный платеж составит 27 194 рубля, со ставкой 2 процента – 16 196 рублей, то есть, почти в два раза меньше.

- Помощь в приобретении жилья молодым семьям и получателям земли по программе «Дальневосточный гектар» стоит рассматривать как своеобразный трамплин к дальнейшему движению: «гектарщики» могут направить свои усилия, в том числе и финансовые, на развитие бизнеса на земле, молодые семьи могут купить свою первую квартиру, расширить жилплощадь или купить квартиру для своих детей на разумных условиях, не отягощая семейный бюджет неподъемными платежами, - уверен Сергей Хорват.

Об этом говорят и участники «Дальневосточной ипотеки». По словам Дианы Смирновой, льготный жилищный кредит ей обходится в 15 000 рублей ежемесячно. «Вполне вменяемая сумма, которая несущественно отражается на моем бюджете», - добавляет владелица новой квартиры.

- Многие наши друзья и сверстники и рады бы завести детей, но мешают сложности с жильем. Как мера поддержки молодых семей, ипотека под два процента очень актуальна. Нашей семье она позволит иметь свое собственное жилье, вносить подъёмный для нас ежемесячный платёж по кредиту, и при этом у нас останутся свободные средства на дополнительные занятия и кружки для наших детей, - рассказала другая участница программы Светлана Гридина.

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ – ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ

Оформить двухпроцентную ипотеку и купить жилье можно в любом регионе Дальнего Востока. Сегодня получатели «Дальневосточной ипотеки» уже есть в каждом субъекте – от Чукотки до Владивостока. По данным на начало марта, лидеры по числу заключенных договоров по программе «Дальневосточная ипотека» – Приморский край и Республика Саха (Якутия), в каждом из этих регионов заключено более 1200 кредитных договоров на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Динамика роста ипотечных сделок сохраняется в Бурятии – здесь заключили 662 договора на сумму 1,64 миллиардов рублей, Хабаровском крае – 576 договоров почти на 2 миллиарда рублей, Амурской области – 356 договоров на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Стоит также отметить, что воспользоваться этой мерой может молодая семья из любого региона России.

За несколько месяцев работы программы в регионах стало понятно, что темпы реализации от региона к региону различаются. В целом это связано с особенностями рынка недвижимости того или иного субъекта. К примеру, на Чукотке понятие «сельская местность» практически отсутствует, это ограничивает возможности жителей региона приобретать вторичное жилье, при этом первичного жилья строится не так уж много.

- Ключевая цель «Дальневосточной ипотеки» - это доступность. Мы хотим, чтобы жилье для молодых людей на Дальнем Востоке стало доступным, и чтобы обходилось оно по доступным ценам. Поэтому сейчас, когда программа уже перешла в практическую плоскость, нужно всем вместе: федеральной, региональной и муниципальной власти решать проблемы в строительной отрасли, которые копились годами, - заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Вопрос строительства нового жилья планируется решить как с помощью привлечения местных компаний-застройщиков, так и федеральных. На Сахалине уже заключен договор с Группой компаний «ПИК», которая займется в регионе строительством жилых домов и производством модульного жилья.

В Приморье для этого в феврале по поручению губернатора Олега Кожемяки была создана рабочая группа для оперативного решения вопросов с застройщиками. По словам председателя собрания Ассоциации застройщиков Владивостокской городской агломерации Владимира Исакова, на устранение проблемы дефицита жилья понадобится не менее двух лет.

- Увеличение объемов строительства - длительный процесс. Мы взаимодействуем в этом вопросе с администрациями города и края, работаем над минимизацией административных барьеров. Взаимодействуя с представителями властей, могу сказать, что они озабочены тем, чтобы строить больше и быстрее, чтобы как можно больше граждан скорее могли войти в эту программу и взять двухпроцентную ипотеку, ведь программа рассчитана до 2025 года. Сейчас перед нами стоит задача привлечь новые земельные участки под застройку, но это будет небыстро, результат мы увидим года через два-три, - рассказал Владимир Исаков.

При этом он уверен, что льготный кредит даст мощный толчок к развитию жилищного строительства городов Дальнего Востока. С ним согласен и директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сергей Косиков.

- Во Владивостоке застройщики сталкиваются с сопротивлением точечной застройке города, но я уверен, что спрос на ипотеку под два процента будет способствовать строительству. Соответственно, города получат великолепный стимул для своего развития. Рассматриваю эту программу, как уникальный эффективный инструмент для поддержки молодых семей, - считает эксперт.

Участники программы «Дальневосточная ипотека» уверены: такая поддержка от государства поможет им улучшить условия жизни.

- Это однозначно эффективная мера для молодых семей со средним достатком, которые ранее не могли взять квартиру в ипотеку из-за высоких банковских ставок и ежемесячных платежей. Нигде в России такого нет, я считаю, все дальневосточники, кто подходит под условия программы, должны ею воспользоваться, - резюмирует Диана Смирнова.

ВАЖНО

Всю информацию относительно программы «Дальневосточная ипотека» можно найти на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. На портале работает специальный раздел, где можно получить исчерпывающую информацию по льготной ипотеке, а также заказать звонок специалиста «горячей линии». На эту линию можно обратиться и напрямую по телефону 8 800 200 32 51. Кроме того, информацию предоставляют банки, участвующие в программе, агентства по недвижимости.