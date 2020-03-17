Россия усиливает меры по борьбе с коронавирусом, в Китае пик эпидемии миновал

Правительство России представило комплекс первоочередных мер по борьбе с коронавирусом в России. В частности, с соседними странами прекратят транспортное сообщение, бизнесу обещают налоговые каникулы, а людям на карантине оплачиваемые больничные. В антикризисный фонд направят 300 миллиардов рублей. Между тем Китай заявляет о прохождении пика эпидемии, а в регионах Дальнего Востока жизнь идет своим чередом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории страны. В частности, с 18 марта и до 1 мая запрещается въезд иностранцам и лицам без гражданства, за исключением водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц.

Минтруд пересмотрит порядок оплаты больничных листов: оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, Минфин должен создать специальный фонд для премирования врачей, которые особо отличились в борьбе с коронавирусом.

Вузы в России переходят на дистанционное обучение, школы на свободное посещение. Срок досрочной сдачи ЕГЭ перенесут.

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории страныФото: REUTERS

Для поддержки экономики и бизнеса власти создадут антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей, в том числе за счёт оптимизации бюджетных расходов. Также чиновники планируют проводить мониторинг ситуации на рынках трудах в регионах, чтобы не допустить роста безработицы. Для выплаты безработным будут зарезервированы средства в федеральном бюджете.

По данным на 17 марта, в России зафиксировали 93 заболевших: 86 случаев завозные, семь человек контактные. Почти 80 человек находятся в стационаре, у большинства заболевание протекает в легкой форме. Есть уже и первые вылечившиеся и выписанные.

Достоверную и актуальную информацию о ситуации с пандемией можно будет получить на специально созданном сайте стопкоронавирус.рф, а также по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-2000-112.

Тем временем, на Дальнем Востоке обстановка относительно спокойная.

- В Петропавловске-Камчатском горожане озабочены больше последствиями недавней пурги, чем пандемией коронавируса. Правда, на улицах начали появляться люди в медицинских масках, в основном пожилые. Особого ажиотажа в продуктовых магазинах нет, хотя, конечно, встречаются и люди с доверху забитыми тележками, рассказала жительница регионального центра Любовь Сергеева. Сегодня ходила в тренажёрный зал, так там почти везде расставлены флаконы с антисептиком. Была приятно удивлена. Но вот запас медицинских масок никак не могу сделать. В аптеках их днём с огнём не найти. Завтра попробую ещё раз спросить, обещали завезти.

По данным на 17 марта, в России зафиксировали 93 заболевших: 86 случаев завозные, семь человек контактные.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава Хабаровского края Александр Витько заявил, что в регионе принимаются исчерпывающие меры по недопущению проникновения на территорию коронавирусной инфекции нового типа. В аэропортах продолжает действовать усиленный контроль за прилетающими. В медицинских учреждениях тщательно обследуют всех, у кого есть признаки тяжелой простудной инфекции. В учреждениях образования усилили меры по дезинфекции помещений. Руководителям компаний и предприятий рекомендовано выполнять аналогичные меры.

- Жизнь в Еврейской автономной области идет своим чередом. Сейчас в регионе проходит вторая волна гриппа, которая волнует гораздо больше, чем далекий коронавирус. Из-за нее отправили на карантин младших школьников. Детские сады работают, школьники постарше учатся в обычном режиме - переводить их на дистанционное обучение не стали, а вот базовый вуз перевели. По официальным данным, зарегистрированных случаев коронавируса в нашем регионе нет, - рассказала жительница Еврейской автономной области Ксения Головатая.

Почти 80 человек находятся в стационаре, у большинства заболевание протекает в легкой форме. Есть уже и первые вылечившиеся и выписанные.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Китайской народной республике, судя по всему, пик эпидемии коронавируса миновал. В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой COVID-19, выявлен 21 новый заболевший, из них 20 люди, прибывшие из-за рубежа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР. На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 8,9 тысячи человек. Более 68,6 тысячи заболевших коронавирусом выздоровели и покинули медучреждения, в их числе есть и пожилые люди.

КОНКРЕТНО

На сегодня, 17 марта 2020 года, уже 182 271 человек во всём мире заражены коронавирусной инфекцией. 7138 скончались от заболевания, 78 204 тысячам удалось вылечиться.