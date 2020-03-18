Я бы на маршрут пошел, пусть меня научат

Все мы прекрасно представляем, как выглядят автомобили в автошколах, где обучают водителей категории B и C. А как учат тех, кому потом предстоит водить городской общественный транспорт. Ведь требования к ним особенно высокие. Оказывается, для этих целей есть специальные автобусы, которые отличаются от остальных наличием кабины водителя-наставника.

Именно на таком автобусе марки «ЛиАЗ 529265» сегодня проходят стажировку водители муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Это, между прочим, единственный автобус подобного рода не только во Владивостоке, но и в Приморье.

- Это специальный автобус, который предназначен для проведения стажировки водителей, - говорит заместитель директора МУПВ «ВПОПАТ № 1» Виталий Бобров. - Он оборудован кабиной для водителя-наставника с дублирующей педалью тормоза. Причем стажировку на нем проходят все водители предприятия, которые в дальнейшем будут работать на новых «ЛиАЗах». Опытным водителям на это, конечно, требуется меньше времени, чем новичкам.

Необычный автобус вошел в число ста машин, которые в прошлом году приобрела администрация Владивостока в рамках глобального обновления автопарка. По словам Виталия Боброва, сегодня на различных городских маршрутах уже работают 60 автобусов марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ». И за рулем каждого - водитель, прошедший обязательную стажировку, состоящую из теоретической и практической части. На предприятии «ВПОПАТ № 1» считают, что это не только уверенность водителей в своих навыках, но и в первую очередь - гарантия безопасности пассажиров.

СПРАВКА «КП»

Муниципальное предприятие Владивостока «ВПОПАТ № 1» - один из 14 перевозчиков краевого центра, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на внутригородских маршрутах. Здесь трудятся около 200 водителей. На 18 маршрутов ежедневно выходит 80-90 автобусов.