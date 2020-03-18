Власти Приморья назвали фейком новости про коронавирус в крае

В Приморье, как и по всему миру, через мессенджеры и социальные сети распространяют фейковую информацию о случаях заражения коронавирусом. Поступают сообщения, как правило, в виде аудио, в котором уверенный голос вещает о теории заговора. Подобным заявлениям приморские власти просят не доверять. По данным управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день, 18 марта, на территории края не зарегистрировано ни одного официально подтвержденного случая COVID-19.

В сокрытии новой смертельной болезни пытаются уличить представителей едва ли не каждого населенного пункта края. Так, уже распространяли ложные сведения о болезни среди рабочих в Большом Камне, Владивостоке. Часто обсуждают случаи якобы заболевания на территории ДВФУ. Вероятно, из-за большого количества студентов-иностранцев.

- Ситуация с коронавирусом в Приморье остается стабильной. На территории края не зарегистрировано COVID-19, - рассказывают в краевом правительстве, ссылаясь на управление Роспотребнадзора.

Также представители власти отмечают, что на сайте стопкоронавирус.рф, есть актуальная информация о болезни, включая полный список мер профилактики, материалы для тех, кто оказался в вынужденном карантине, памятки, полезные адреса и телефоны.

Напомним правила от краевого минздрава в борьбе с новым вирусом и другими инфекционными заболеваниями.

- Отказ от посещения мест массового скопления людей, частое мытье рук, проветривание помещений. Особое внимание рекомендуется уделять пожилым гражданам, так новый вирус может дать осложнения у людей старше 60 лет.

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