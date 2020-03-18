Две банки тушенки в одни руки: владелец крупной дальневосточной сети прокомментировал продуктовый ажиотаж

Объявления о частичном ограничении продажах консервов и круп в одной из крупных торговых сетей Дальнего Востока пестрят в интернете. Редакция «Комсомолки» связалась с руководством компании «Реми», чтобы внести ясность в происходящее и узнать, есть ли сейчас запрет на количество ходовых товаров при покупке.

Фотографии продолжают активно распространяться в сети. Фото: nn_vladivostok

В интернете активно распространяются фото об ограниченных продажах популярных товаров в сети «Реми». Консервы – не больше двух банок в руки, крупы – по 2 килограмма на покупателя. Информацию о временных ограничениях, сегодня косвенно подтвердили по телефону горячей линии компании, отметив, что запрет был, но уже снят. Также ответ с официального аккаунта компании в Инстаграм появился и в популярном паблике Приморья.

Ответ торговой сети появился на страничке популярного паблика Приморья. Фото: dps_patrul

Однако учредитель фирмы заверяет, что запреты в принципе не вводились, да и не планируются.

– У нас никаких ограничений для розничных покупателей нет. Фотографии видел, ну, чтобы они конкретно висели в наших магазинах, нет. На снимках нет подписей, печатей и не понятно, где именно они сделаны. В нашей сети одни из самых низких цен. Предполагаю, что это могут быть происки недобросовестных конкурентов,– констатировал владелец торговой сети «Реми» Дмитрий Сулеев.

Позицию руководителя разделяет и директор по маркетингу Светлана Несмина.

– Ограничений по количеству продажи товаров не существует. Откуда появились объявления, мы сейчас выясняем,– отметила собеседница.

В торговой сети при этом не отрицают повышенный спрос приморцев на некоторые группы товаров. Специалисты отмечают, что поводов для беспокойства нет, ведь имеется их запас.

– Спрос увеличился на продукцию длительного пользования, но пока не существенно, на 10% – 20%. Люди покупают крупы, сахар и почему-то туалетную бумагу. По слухам, из нее делают макси, которых нет в продаже. Еще вырос спрос на сайру определенной торговой марки,– поделился Дмитрий Сулеев.

По словам официальных представителей сети «Реми», вчера наблюдался повышенный спрос на макароны, расфасованные по 5 килограмм.

– Коммерческая служба ведет работу по увеличению поставок ходовых товаров. Продукция есть на складах и у дистрибьюторов,– отметила директор по маркетингу.

По сообщению Минпромторга России, крупные торговые сети увеличили заказы у поставщиков. О закрытии магазинов из-за угрозы распространения коронавируса речи не идет. В ведомстве отметили, что опустевшие полки в некоторых магазинах не говорят об отсутствии товара. По мнению специалистов это, скорее всего, обусловлено лишь темпами выкладки или поставки определенных товаров. Людей призывают не поддаваться панике и осознанно подходить к покупкам.

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