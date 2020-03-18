2020-03-18T10:36:01+03:00
Общество

Штормовой ветер и пестрые осадки: синоптики уточнили данные об ударе циклона в Приморье

Из-за изменчивости весенней погоды расчеты корректируются каждый час
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Местами выпадет снегМестами выпадет снегФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Очередной циклон должен нагрянуть в гости к Приморью 19 марта. Данные о силе его удара и маршруте изменяются едва ли не каждый час. Специалисты объясняют это «активными противоборствами центров атмосферы». Главный синоптик края Борис Кубай поделился с порталом «Примпогода» самыми свежими расчетами.

Гидрометеорологи ведут непрерывный мониторинг и регулярный пересчет математических моделей. По последней информации, циклон образуется над северной частью Желтого моря. Во второй половине завтрашнего дня вихрь выйдет в Японское море на меридиан Владивостока. Тогда с большой вероятностью пойдут осадки в виде и дождя, и снега.

- Ближе к вечеру четверга циклон двинется на северо-восток, в тыл ему начнет поступать относительно холодный воздух, произойдет смена фаз осадков с жидкой на смешанную и твердую, усилится северный, северо-западный ветер до штормового. На побережье Приморья будет наблюдаться дождь, в континентальной части более вероятен снег, - рассказывает Борис Кубай, начальник службы «Примгидромет».

О количестве будущих осадков синоптики говорят «пестрые»: где-то выпадет 3 миллиметра, а где-то все 15-20. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до -1 градуса. Скорее всего, на дорогах усилится гололедица.

Осадки начнут сокращаться в первой половине 20 марта. Направление будет с юга на север. А во Владивостоке даже, может быть, и раньше, в первой половине ночи 20 марта.

- Похолодания не ожидается, практически повсеместно на протяжении 7 дней в Приморье будет наблюдаться положительная температура воздуха. Весне — дорогу!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Новости 24
Школьников Приморья после каникул отправят на дистанционное обучение
«Ростелеком» позаботится о сидящих дома
Певец Александр Розенбаум не появится на гастролях во Владивостоке 20 марта
К причалам АО «Восточный Порт» в бухте Врангеля вернулись дельфины
Аэропорт Владивосток предпринимает беспрецедентные меры безопасности
Размечать дороги Владивостока выйдет новая техника
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
Полиция занялась делом сгоревших заживо щенят
Школы и детсады Приморья усиливают профилактические мероприятия в связи с эпидемией
В магазинах Приморья нет ни дефицита продуктов, ни повышения цен - утверждают власти
Аккуратный вор из Уссурийска: деньги взял — кошелек вернул на место
Проверят ли вас на коронавирус, если вы давно не ездили за границу?
Новый график работы у Центра обслуживания потребителей «Приморских электрических сетей» во Владивостоке
«Яблочные» чехлы к телефонам, обнаруженные таможней во Владивостоке, оказались контрабандой
В тропическом дождевом лесу Приморского океанариума появился новый обитатель
В Приморье любитель пьяной езды отправится в колонию на год и 4 месяца
В Славянке ГИБДД опередило пожарных
Массовое утреннее ДТП парализовало движение на объездной трассе Владивостока
В Приморье двое приятелей насмерть забили главу семейства на глазах у сына
Стоит запастись водой, масштабные отключения пройдут во Владивостоке
Экологи показали - как спустя три дня выглядит место взрыва цистерны в Находке
Во Владивостоке женщина провалилась с этажа на этаж сквозь дыру в потолке
Студенты ВГУЭС переходят на дистанционный формат обучения
Мамы, будьте осторожны – жительница Владивостока лишилась денег ради детского конкурса талантов
Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Приморье, аварию спровоцировал «лишенник»
В Арсеньеве пьяный отец избил 12-летнего сына до смерти