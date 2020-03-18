Штормовой ветер и пестрые осадки: синоптики уточнили данные об ударе циклона в Приморье

Очередной циклон должен нагрянуть в гости к Приморью 19 марта. Данные о силе его удара и маршруте изменяются едва ли не каждый час. Специалисты объясняют это «активными противоборствами центров атмосферы». Главный синоптик края Борис Кубай поделился с порталом «Примпогода» самыми свежими расчетами.

Гидрометеорологи ведут непрерывный мониторинг и регулярный пересчет математических моделей. По последней информации, циклон образуется над северной частью Желтого моря. Во второй половине завтрашнего дня вихрь выйдет в Японское море на меридиан Владивостока. Тогда с большой вероятностью пойдут осадки в виде и дождя, и снега.

- Ближе к вечеру четверга циклон двинется на северо-восток, в тыл ему начнет поступать относительно холодный воздух, произойдет смена фаз осадков с жидкой на смешанную и твердую, усилится северный, северо-западный ветер до штормового. На побережье Приморья будет наблюдаться дождь, в континентальной части более вероятен снег, - рассказывает Борис Кубай, начальник службы «Примгидромет».

О количестве будущих осадков синоптики говорят «пестрые»: где-то выпадет 3 миллиметра, а где-то все 15-20. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до -1 градуса. Скорее всего, на дорогах усилится гололедица.

Осадки начнут сокращаться в первой половине 20 марта. Направление будет с юга на север. А во Владивостоке даже, может быть, и раньше, в первой половине ночи 20 марта.

- Похолодания не ожидается, практически повсеместно на протяжении 7 дней в Приморье будет наблюдаться положительная температура воздуха. Весне — дорогу!