Откаты за трупы: СК и ФСБ выяснили, как скорая торговала мертвыми душами в Приморье

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил несколько уголовных дел по статье «Получение взятки». Под подозрения в незаурядном преступлении попали медики скорой помощи и сотрудник полиции. Несложно догадаться, что их объединила похоронная мафия.

По информации источника «КП-Владивосток», врачи скорой медицинской помощи и сотрудник полиции, в процессе работы получали сведения об умерших. Понимая, что информация является ценной для ритуальных агентств, решили на этом обогатиться.

Они передавали контактные данные родственников погибших и тех, кто обращался в скорую помощь, похоронным агентам. Очевидно, что в благодарность бюджетники получали деньги. По версии следствия, каждый из причастных, заработал на откатах по несколько сотен тысяч рублей. Только одно сообщение от врача стоило порядка трех тысяч рублей. Очевидно, что таких сообщений было много.

Взаимовыгодная схема стара как свет. Долгие годы она помогала работникам ритуальной сферы приезжать на адрес раньше конкурентов и заключать с родственниками погибших договоры на оказание похоронных услуг. Стоит отметить, что сами покупатели мертвых душ стали фигурантами уголовного дела по статье «Дача взятки» ранее.

Раскрыть похоронную мафию удалось сотрудникам ФСБ. Оперативники уже провели порядка 20 обысков в помещениях полиции, станции скорой помощи, а также в МУПВ «Некрополь» . Расследование продолжается.

Напомним, что в августе 2019 года в отношении уже бывшего директора МУПВ «Некрополь» Бабынина И.М. было возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в получении многомиллионной взятки от коммерсанта. И здесь сотрудничество похоронной мафии было связано с оказанием преференций на кладбищах Владивостока.