Отмена и перенос концертов во Владивостоке из-за коронавируса в 2020 году

Во Владивостоке в начале 2020 года отменяются и переносятся концерты популярных артистов. Причина - опасность распространения коронавирусной инфекции. Менеджеры звезд в скоростном режиме перестраивают туры.

По данным VL.ru, свыше пятнадцати мероприятий попали под "санкции". Причем судьба большинства из них, пока что неизвестна. Как говорят организаторы, деньги за билеты в любом случае вернут всем желающим.

Список концертов, даты которых переносятся на неопределенный срок:

– GAROU, 18 марта;

– группа «Каста», 22 марта;

– Юлия Савичева, 23 марта;

– Большой поэтический концерт Владимира Глазунова и Сергея Сиротина, 25 марта;

– Uriah Heep, 26 марта;

– Дмитрий Носков. «Я буду петь тебе, как Фрэнк», 26 марта;

– Венгерский национальный балет, 28 марта;

– Louna, 29 марта;

– «Нервы», 9 апреля;

– Cleveland Watkiss, 28 апреля.

Информация о статусе событий постоянно обновляется, но уже точно известно об отмене двух событий:

– Венский Филармонический Штраус оркестр, 19 марта;

– Frank McComb, 16 апреля.

По обещаниям представителей портала VL.ru, деньги за билет будут автоматически возвращены на карту, с которой приобретался билет, в течение 30 дней. Просят до тех пор не звонить в контактный центр – слишком много обращений поступает.

Мероприятия, даты переноса которых известны:

– 20 марта – Александр Розенбаум, новая дата – 29 июня;

– 20 марта – Тима Белорусских, новая дата – 9 июня;

– 2 апреля – Artik & Asti, новая дата – 29 июня.

Все купленные ранее билеты будут действительны. Если же пользователь ко времени концерта уже передумает или ему будет неудобна дата, то он вполне может вернуть деньги за билет (сall-центр: 243-22-22).

У Тимы Белорусских сегодня должен был состояться концерт в Хабаровске.

- Произошла ситуация, на которую у меня уже иммунитет вырабатывается. Мы опять прилетели в город (Хабаровск) и выясняется, что концерт не состоится по всем известным причинам.

Помимо Хабаровска и Владивостока, его концерты, как и у многих других его коллег, были отменены в Благовещенске, Южно-Сахалинске и Ростове.

А ведь не забываем о том, что тур некоторых артистов, к примеру, Artik & Asti, включал не все крупные города Дальнего Востока. Многие, собираясь послушать любимых исполнителей, планировали поездку из соседних регионов. Заранее приобретали билет на самолет. Теперь им придется как-то решать вопрос и с авиакомпаниями.