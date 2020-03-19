Губернатор ввел в Приморье режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Олег Кожемяко своим постановлением ввел режим повышенной готовности в Приморском крае из-за коронавируса. Всем приморцам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения татрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

Документ также рекомендует всем гражданам, которые недавно посетили страны и территории с зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении на горячие линии «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» +7-914-072-4-17 и министерства здравоохранения Приморского края 8-423-260-50-98. При появлении первых признаков инфекционного заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

Гражданам и организациям рекомендовано воздержаться от проведения митингов, демонстраций и прочих публичных мероприятий.

Если вы прибыли из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании или других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, вам рекомендуется самоизолироваться дома на две недели со дня возвращения в страну. Более того, работодателям рекомендовано не допускать таких граждан на рабочее место.

Отдельно всем работодателям рекомендуется не отправлять сотрудников в зарубежные командировки и не приглашать иностранных специалистов в Приморье. Всем работникам – измерять температуру тела на рабочих местах, если она повышена – обязательно ограждать таких от коллег. Совещания рекомендуется проводить дистанционно, работникам оказывать содействие в самоизоляции на дому.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Губернатор рекомендовал компаниям, работающим с людьми, и перевозчикам регулярно проводить дезинфекцию. Образовательным организациям – выявлять учеников с признаками инфекционных заболеваний и изолировать их от остальных, дезинфицировать помещения, вернувшихся из неблагоприятных стран – отправлять на дистанционное обучение.

Ряд поручений губернатора касается непосредственно чиновников, в основном речь идет об информировании граждан и помощи в сложных ситуациях. Минздраву поручено усилить выездную амбулаторную службу, организовать работу по наблюдению на дому граждан, недавно посещавших территории с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции, а также граждан старше 60 лет с признаками ОРВИ.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции переходит на круглосуточный режим работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в мире, последние новости на 18 марта 2020 года: COVID-19 завоевал Европу, в церкви больше не целуют кресты

Сообщаем последние новости о коронавирусе в мире на утро 18 марта 2020 года (подробности..)

Ученый из Приморья рассказал, что на самом деле «убьет» коронавирус

Оказалось, что ультрафиолет для COVID-19 практически смертелен [видео]

Жаропонижающие при коронавирусе и гриппе: чем безопаснее и эффективнее всего сбивать температуру

«Комсомолка» разобралась в вопросе вместе с учеными и практикующими врачами [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14