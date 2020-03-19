2020-03-19T09:19:44+03:00
Общество

Губернатор ввел в Приморье режим повышенной готовности из-за коронавируса

Приморцам рекомендовали воздержаться от поездок за границу и посещения массовых мероприятий, действует режим повышенной готовности в Приморском крае из-за коронавируса
Сергей БАЛАНОВ
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Здание правительства Приморского края во ВладивостокеЗдание правительства Приморского края во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Губернатор Олег Кожемяко своим постановлением ввел режим повышенной готовности в Приморском крае из-за коронавируса. Всем приморцам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения татрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

Документ также рекомендует всем гражданам, которые недавно посетили страны и территории с зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении на горячие линии «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» +7-914-072-4-17 и министерства здравоохранения Приморского края 8-423-260-50-98. При появлении первых признаков инфекционного заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций.

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Гражданам и организациям рекомендовано воздержаться от проведения митингов, демонстраций и прочих публичных мероприятий.

Если вы прибыли из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании или других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, вам рекомендуется самоизолироваться дома на две недели со дня возвращения в страну. Более того, работодателям рекомендовано не допускать таких граждан на рабочее место.

Отдельно всем работодателям рекомендуется не отправлять сотрудников в зарубежные командировки и не приглашать иностранных специалистов в Приморье. Всем работникам – измерять температуру тела на рабочих местах, если она повышена – обязательно ограждать таких от коллег. Совещания рекомендуется проводить дистанционно, работникам оказывать содействие в самоизоляции на дому.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Губернатор рекомендовал компаниям, работающим с людьми, и перевозчикам регулярно проводить дезинфекцию. Образовательным организациям – выявлять учеников с признаками инфекционных заболеваний и изолировать их от остальных, дезинфицировать помещения, вернувшихся из неблагоприятных стран – отправлять на дистанционное обучение.

Ряд поручений губернатора касается непосредственно чиновников, в основном речь идет об информировании граждан и помощи в сложных ситуациях. Минздраву поручено усилить выездную амбулаторную службу, организовать работу по наблюдению на дому граждан, недавно посещавших территории с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции, а также граждан старше 60 лет с признаками ОРВИ.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции переходит на круглосуточный режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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