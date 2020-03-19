2020-03-19T11:54:28+03:00
Общество

Наболело? В директ!

Какие вопросы задают мэрии Владивостока в социальных сетях
Михаил СМАГИН
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Новые остановочные павильоны во Владивостоке устанавливают на замену тем, что уже пришли в негодность. Фото: Пресс-служба мэрии ВладивостокаНовые остановочные павильоны во Владивостоке устанавливают на замену тем, что уже пришли в негодность. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока
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Сегодня невозможно представить работу госорганов без взаимодействия с социальными сетями. Получается у чиновников пока по-разному, но вот администрация Владивостока в этом плане может справедливо похвастать достижениями. Все горожане могут задать свои вопросы и оставить пожелания городским чиновникам на площадках шести социальных сетей - Инстаграм, Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер и «Яндекс Район». Через эти площадки мэрия ежедневно получает до 500 сообщений.

Надо признать, что специалисты администрации стараются максимально быстро ответить на каждый вопрос, каждую озвученную проблему. О чем чаще всего спрашивают чиновников, рассказали в пресс-службе администрации города. Представляем топ-3 самых часто задаваемых вопросов за минувшую неделю и ответы на них.

Как будет проходить ремонт Некрасовского путепровода?

Сегодня это главная городская артерия, не удивительно, что горожан беспокоит возможность ее перекрытия. Действительно, некрасовский путепровод планируется отремонтировать в ближайший строительный сезон. Сейчас ведется поиск подрядчиков. Планируется отремонтировать бетонные конструкции, тротуары и дорожное покрытие, восстановить системы ливневой канализации, заменить ограждения и установить новые опоры освещения. Работы планируется провести до 1 сентября.

На время ремонта движение автотранспорта будет осуществляться как по путепроводу, так и по альтернативным объездам - через улицы Снеговую и Нефтеветка. На самом путепроводе перекрывать движение не будут, работы будут вестись по полосам.

Сегодня у аккаунта администрации Владивостока в Инстаграм около 60 тысяч подписчиков

Сегодня у аккаунта администрации Владивостока в Инстаграм около 60 тысяч подписчиков

Будет ли в этом году санитарный двухмесячник?

Санитарный двухмесячник - это период, во время которого организации любых форм собственности должны будут привести собственные территории и фасады зданий в порядок. Санитарный двухмесячник традиционно проводится в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния города, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора после зимы.

На улицы Владивостока также выйдут пылесосы, поливомоечные машины, машины со специальным навесным оборудованием, а городские озеленители с наступлением тепла займутся наведением порядка на газонах, откосах и клумбах.

Весной санитарный двухмесячник пройдет с 30 марта по 31 мая. Общегородской субботник состоится 18 апреля.

Когда на остановке «Восточная верфь» появится павильон?

Стеклянный павильон на остановке «Восточная верфь» появится в этом году. Кроме того, в этом году обновят более 30 остановок общественного транспорта. На некоторых проведут ремонт, на других - установят новые павильоны. Сейчас проводится соответствующий аукцион на поиск подрядчика.

ОФИЦИАЛЬНО

Чтобы получить официальный письменный ответ от администрации Владивостока, необходимо направить обращение через интернет-приемную. Также письменные обращения (заявления, предложения, жалобы) принимают по адресу: Владивосток, Океанский проспект, д. 15/3, каб. 1. Почтовый адрес для обращений: Владивосток, Океанский проспект, д. 20, индекс 690091.

ИСТОЧНИК KP.RU

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